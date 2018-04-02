Bozcaada'da karaya oturan 'meşhur' gemi kaldırılıyor

Bozcaada'da 3,5 yıl önce karaya oturan dev kuru yük gemisinin kaldırılacağı açıklandı.

Dört yıl önce Beylik Koyu’nda karaya oturan ve o tarihten bu yana Bozcaada'ya giden her tatilcinin fotoğrafını çekerek paylaştığı "Mercy God" adlı kuru yük gemisi kaldırılıyor.

"Mercy God" gemisi 29 Aralık 2014'te gece yarısı fırtına sonucu Bozcaada Beylik Koyu’na sürüklenerek kumsalda sıfır noktasında karaya oturmuşu.

Plajda duran dev gemi, 3 yaz boyunca etrafında birçok kampçıyı konuk etti ve sosyal medyada popüler oldu.

Geminin bu cumartesi günü, geri dönüşüme kazandırılmak üzere parçalanarak plajdan kaldırılacağı belirtildi.