Atatürk Orman Çiftliği'nde yağma sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün kabul edilen yasa TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yağma 29 yıla uzatılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, uzun süredir konuşulan Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'na ek maddeyi kabul etti. tasarı TBMM Genel Kurulu'nda da onaylandığı takdirde, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tema park ve hayvanat bahçesi için tahsis edilen alan 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) tahsis edilecek. Üstelik ABB araziyi bedelsiz olarak kullanacak. Belediyeye tahsis edilmesi planlanan alan 2 milyon 125 bin metrekare. Mevcut yasada tahsis alanı yaklaşık 260 bin metrekareydi. Yani talan alanı yaklaşık 10 katına çıkarılıyor.

Arazi üzerindeki yapılaşmada tamamen ABB yetkili olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek "ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçları"nı karşılayacak yapılar için izin veriliyor. "Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçları" başlığındaki boşluk Atatürk Orman Çiftliği içerisine AVM bile yapılabileceği tahminlerini akıllara getiriyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili "AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek hukuksuz bir şekilde inşa edilen Ankapark’a ilişkin bu kanun değişikliği, idarenin defalarca yaptığı hukuksuz uygulamaları ile fiili durum yaratıp sonrasında yasallaştırma çabasının en esaslı örneğidir. Bu kanunsuzluğa el kaldıran ve onay veren herkes hukuka, Atatürk’ün, şartlı bağışına cumhuriyete, ihanet eder’’ ifadelerini kullandı.

Candan, yasa tasarısında hukuksuz bu alanın kiraya verilebileceğine ve işletmeye açılabileceğine dair ibarelerde bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’na aykırıdır. Çünkü bu kanuna göre AOÇ arazileri amacı dışında ticari amaçla kullanılamaz. Haziran 2016 tarihinde biten süre torba yasa içine sıkıştırılmış bir madde ile 29 yıla uzatılmak istenilmesi ile hukuka uydurulacağı düşünülse de bu düşünce ve zihniyet kentlerimizi delik deşik ettiği gibi kanunlarda yapılan değişiklikler ve geçici maddeler ile hukuk sistemine telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Bu kanun değişikliği ile Ankapark’ı yasallaştıracağını düşünen uygulayıcıların temel hatası AOÇ’yi anlayamamış y a da anlamak istememiş olmalarından kaynaklıdır. Yüzlerce defa dile getirdiğimiz gerek kamu oyu nezdinde gerekse hukuk mücadelesindeki hukuk metinlerimizde ifade ettiğimiz üzere AOÇ arazilerinde ticaret konut sanayi yapılması AOÇ kanunu uyarınca yasaktır. Bu emredici kanun hükmü var son derece açık ve net iken ülkenin en büyük israf projesinin devamını sağlamak amacıyla 29 yıllığına belediye ye tahsis kanun tasarısı meşru değildir. El kaldıranlar Atatürk’ün mirasına sahip çıkmadıklarını çocuklarına torunlarına nasıl anlatacaklar.’’

Candan, ‘’Büyük kamu israfı olan Ankapark ile halkın parasını iç ettiler. Ankara kamu kaynaklarını israf eden yöneticiler elinde tarumar oluyor. Gitti Gökçek, geldi Tuna’’ dedi.

Çiftliğin bir kısmına Recep Tayyip Erdoğan tarafından "saray" yaptırılmış, bir kısmı ise ABD'ye "büyükelçilik" inşası için satılmıştı.