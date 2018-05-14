Atatürk Orman Çiftliği'nde yağma sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün kabul edilen yasa TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yağma 29 yıla uzatılacak.
Bahadır Başer
Pazartesi, 14 Mayıs 2018 19:06

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, uzun süredir konuşulan Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'na ek maddeyi kabul etti. tasarı TBMM Genel Kurulu'nda da onaylandığı takdirde, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tema park ve hayvanat bahçesi için tahsis edilen alan 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) tahsis edilecek. Üstelik ABB araziyi bedelsiz olarak kullanacak.  Belediyeye tahsis edilmesi planlanan alan 2 milyon 125 bin metrekare. Mevcut yasada tahsis alanı yaklaşık 260 bin metrekareydi. Yani talan alanı yaklaşık 10 katına çıkarılıyor.

Arazi üzerindeki yapılaşmada tamamen ABB yetkili olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek "ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçları"nı karşılayacak yapılar için izin veriliyor. "Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçları" başlığındaki boşluk Atatürk Orman Çiftliği içerisine AVM bile yapılabileceği tahminlerini akıllara getiriyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili "AOÇ’de Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek  hukuksuz bir şekilde inşa edilen Ankapark’a ilişkin bu kanun değişikliği, idarenin defalarca yaptığı hukuksuz uygulamaları ile fiili durum yaratıp sonrasında yasallaştırma çabasının en esaslı örneğidir. Bu kanunsuzluğa el kaldıran ve onay veren herkes hukuka, Atatürk’ün, şartlı bağışına cumhuriyete, ihanet  eder’’ ifadelerini kullandı.

Candan, yasa tasarısında hukuksuz bu alanın kiraya verilebileceğine ve işletmeye açılabileceğine dair ibarelerde bulunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’na aykırıdır. Çünkü bu kanuna göre AOÇ arazileri amacı dışında ticari amaçla kullanılamaz. Haziran 2016 tarihinde biten süre torba yasa içine sıkıştırılmış bir madde ile 29 yıla uzatılmak istenilmesi ile hukuka uydurulacağı düşünülse de bu düşünce ve zihniyet kentlerimizi delik deşik ettiği gibi kanunlarda yapılan değişiklikler ve geçici maddeler ile hukuk sistemine telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Bu kanun değişikliği ile Ankapark’ı yasallaştıracağını düşünen uygulayıcıların temel hatası AOÇ’yi anlayamamış y a da anlamak istememiş olmalarından kaynaklıdır. Yüzlerce defa dile getirdiğimiz gerek kamu oyu nezdinde gerekse hukuk mücadelesindeki hukuk metinlerimizde ifade ettiğimiz üzere AOÇ  arazilerinde ticaret konut sanayi yapılması AOÇ kanunu uyarınca yasaktır. Bu emredici kanun hükmü var son derece açık ve net iken ülkenin en büyük israf projesinin devamını sağlamak amacıyla 29 yıllığına belediye ye tahsis kanun tasarısı meşru değildir. El kaldıranlar Atatürk’ün mirasına sahip çıkmadıklarını çocuklarına torunlarına nasıl anlatacaklar.’’

Candan, ‘’Büyük kamu israfı olan Ankapark ile halkın parasını iç ettiler.  Ankara kamu kaynaklarını israf eden yöneticiler elinde tarumar oluyor. Gitti Gökçek, geldi Tuna’’ dedi.

Çiftliğin bir kısmına Recep Tayyip Erdoğan tarafından "saray" yaptırılmış, bir kısmı ise ABD'ye "büyükelçilik" inşası için satılmıştı.

 

 
Pazartesi, 19 Kasım 2012 19:22
Atatürk Orman Çiftliği: Halkın Çiftliğinden Padişahın Sarayına
Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi tarafından Ankara'da düzenlenen panelde Atatürk Orman Çiftliği'nin geçmişi ve bugün maruz kaldığı sıkıntılar konuşuldu.

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi Atatürk Orman Çiftliği'ni konuştu. “AOÇ: Halkın Çiftliğinden Padişahın Sarayına” konulu panel 18 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 36. ve 37. Dönem TMMOB Başkanlığını yapmış Kaya Güvenç’in başkanlığında yapılan Panele, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Şengül ve Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak konuşmacı olacak katılım sağladılar. Panelde AOÇ’nin kuruluş amaçlarına rağmen günümüze kadar maruz kaldığı saldırılar dile getirildi.

Sözü ilk alan Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından AOÇ’nin bir çağdaşlaşma projesi olduğu vurgulandı. AOÇ planlanırken, bir kentin ve bu kentin nasıl gelişmesi gerektiğine dair ilkeler belirlendiği yeşil alanların, açık alanların olduğu ve halkın kimliğinin gelişmesini sağlayacak kentlerin hedeflendiği dile getirildi ve bu hedefin bütün kentler için de planlandığı ifade edildi. AOÇ, 100 bin hektarlık bir alana eriştiğini ve çiftliğin amacının sadece yeşil alan sağlamak olmadığını, aynı zamanda tarıma dayalı bir sanayi için örnek bir çiftlik geliştirme amacı ile gıda güvenliği için model oluşturma amacını taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Ruşen Keleş sözlerine söyle devam etti:

“102 bin hektar kadar ulaşmış olan AOÇ, alan olarak 1/3’üne inmiştir. 2006 yılında 5524 sayılı bir yasa çıktı. AOÇ alanında kuruluş amaçları dışında işler yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesine plan yetkisi verildi. Hazırlanan nazım planda, AOÇ çiftlik olma özelliğini yitirmektedir. 1. Derece sit alanı olmaktan çıkarılıp, 3. Derece tarihsel ve doğal sit kategorisine indirildi. TMMOB’ye bağlı odalar tarafından yasa iptal ettirildi fakat 2010 yılında “koruma (!)” amaçlı imar planı çıkarılıp tekrar 3. Derece sit alanı olarak ilan edildi ve böylece yapılaşmanın önü açılmış oldu. Nisan 2012 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait alan da kentsel dönüşüm ve yenileme alanı olarak ilan edildi ve başbakanlık için hizmet binası çalışmaları başlatılmış oldu.”

Daha sonra sözü alan Redife Kolçak, Atatürk Orman Çiftliği’nin genç cumhuriyet için bir rol-model olarak kurgulandığını dile getirdi. Tarım ve hayvancılığın yapıldığı AOÇ’de, çiftlik emekçileri yapılan okul ve iş saatleri dışında zaman geçirmeleri için tasarlanan lokallerin yanı sıra, halka açık park ve yüzme havuzları ile AOÇ’nin tarımsal üretimle kent yaşamının iç içe planlandığı bir model olduğu vurgulandı.

Doç. Dr. Tarık Şengül tarafından ise AOÇ’nin yok edilmesi ile bir kimliğin yok edildiğini, bununla birlikte bu yıkımın finansal ekonominin iktidar olduğu bir dünyada, kamusal alanların ticari alanlara dönüştürülmesi hedefi ve rantçı politikaların bir göstergesi olduğu ifade edildi.

(soL - Ankara)
Pazartesi, 14 Ağustos 2017 09:10
Atatürk Orman Çiftliği arazisi ABD'ye satıldı!
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan 37 bin metrekarelik alan, yeni büyükelçilik binası yapılması için ABD büyükelçiliğine satıldı.

Daha önce Erdoğan'a saray yapılması için kullanılan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümü de ABD'ye satıldı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin 37 bin metrekarelik arazisi, yeni büyükelçilik binası yapılsın diye ABD'ye satıldı. Çukurambar semtindeki geniş arazide inşaat çalışmaları sessiz sedasız başladı. Arazinin çevresi yüksek tel örgü ve duvar ile çevrildi. Büyükelçilik alanında, otopark ve sosyal tesisler de bulunacak. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken, 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren'in imzasıyla Gazi Üniversitesi'ne eğitim alanı olarak devredildi'' dedi ve şunları söyledi:

“Daha sonra Gazi Üniversitesi TOKİ'ye devretmiş, sonrasında da arazi ABD Büyükelçiliği'ne satılmış. Bu süreç Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin nasıl talan edildiğini de gösteriyor. AOÇ arazisinin, ABD Büyükelçiliği'ne satılması sürecinde, Bilgi Edinme Kanunu'na göre satış protokolünü istedik, ‘ticari sır' diye vermediler. Bir üst kurula şikâyet ettik, onlardan da bilgi edinemedik, hukuksal süreç başlattık. Yargı yoluyla bize imzasız mühürsüz bir protokol gönderdiler.”

 