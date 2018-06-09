Alman taraftarlardan İlkay ve Mesut'a 'Erdoğan' protestosu

Almanya Milli Takımı'nın Türkiye kökenli futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman taraftarlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşme nedeniyle protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile görüştükleri için Almanya'da tepki çeken Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nın Avustralya ile yaptığı maçta tribünlerce protesto edilmişti.

Leverkusen'de Suudi Arabsitan ile oynanan hazırlık maçında da protestolar sürdü. Taraftarlar ikinci yarıda oyuna giren İlkay'ı ıslıklamaya başladılar.

Bu esnada Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'den İlkay'a destek geldi.

Oyuncusuna sarılan tecrübeli teknik adam, tribünlerden de onun için alkış istedi.