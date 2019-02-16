TKP İstanbul Belediye Başkan Adayları'ndan Mephisto işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Belediye Başkan Adayları, haksız yere işten atılan ve 15 gündür direnişte olan Mephisto işçilerini ziyaret etti.

Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Erkan Pelit, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Adayı İlayda Fidan, Fatih Belediye Başkan Adayı Yaşar Çelik ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Selen Kartay haksız yere işten atılan ve 15 gündür direnişte olan Mephisto işçilerini ziyaret etti. Adaylar direnişin seyri ve içerideki çalışma koşulları hakkında bilgi alarak dayanışma mesajlarını ilettiler.

Türkiye Komünist Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu şöyle konuştu: “Biz sizleri ziyaret etmek istedik çünkü çok doğru bir iş yaptığınıza inanıyoruz. İşçiler yüz yıllardır hakları için mücadele ediyor. Siz de bu iş yerinde mücadeleyi başlattınız. Bu önemli bir direniş sizin açınızdan ve biz bunu desteklemek için buraya geldik.

'ÖRGÜTLENMEK EN DOĞAL HAKKINIZ'

İşçilerin örgütlenme haklarını 1800’lü yıllarda kazandığını ifade eden Güner, bugün Mephisto patronunun işçilerin örgütlenme hakkını tanımamasının çağ dışı olduğunu vurguladı. Karaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Buradaki direnişi çağ dışı olarak nitelendirenler var. ‘Direniş ne ki? Burada durulur mu? Nereden çıktı şimdi bu?’ diyenler var. Bu sizin en doğal hakkınız ve burada örgütlenme hakkınız için mücadele etmek zorundasınız. İşe elbette geri alınmalısınız çünkü siz hakkınızı istediniz. Biz sizlerle birlikte olduğumuzu söylemek için buraya geldik.”

Konuşmasının devamında Mephisto işçilerini 17 Şubat Pazar günü saat 19:00’da İstanbul Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde TKP tarafından düzenlenen “Aynı Gemide Değiliz” etkinliğine davet eden Güner sözlerini “Çünkü biz patronlarla aynı gemide değiliz. Geçen zaman içerisinde ‘Bize destek olun. Aman iş yerimizi kurtaralım’ diyenler herhangi bir hak talebinde sizi kolayca kapının önüne koyuyorlar. Bu yaşadığınız şey çok açıkça gösteriyor ki biz patronlarla aynı gemide değiliz. Bizler de hakkını isteyen işçilerin yanındayız” diyerek tamamladı.

İşçi haklarının tarih boyunca direnişlerle alındığını vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Erkan Pelit “Biz de Beşiktaş işçileri olarak yanınızda olacağız. Beşiktaş’ta belediye içerisinde de bu tarz direnişleri çokça yaşadık. Direndiğimiz sürece haklarımızı alacağımıza inanıyoruz. İşçi haklarımızı ve vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı olmaya çağıracağız” sözleriyle direnişteki işçilere desteğini dile getirdi.

Konuşma başladığından beri gürültülü yayın yapılmaya başlanmasına değinen Kağıthane Belediye Başkan Adayı Selen Kartay “Herhalde sesimizi böyle kısacaklarını düşünüyorlar. Biz daha yüksek ses çıkaracağız ve derdimizi anlatacağız” diyerek tepki gösterdi.

Fatih Belediye Başkan Adayı Yaşar Çelik ise “Burada iki arkadaşsınız. İki kişi olarak görmeyin. Sizi destekleyecek yüzlerce, binlerce insan çıkar. İşçi sınıfının tarihinde bir kişinin binlerce insanı yanına aldığı direniş örnekleri vardır. Biz Türkiye Komünist Partisi olarak yanınızda olacağız. Mücadelenizi büyütmeniz ve başka iş yerlerindeki arkadaşlarla yan yana gelmeniz açısından ben de yarınki toplantıya ısrarla davet ediyorum” diye konuştu.