Mephisto Kitabevi çalışanları direnişe geçti

Mephisto Kitabevi’nin Beşiktaş mağazasında çalışan işçiler keyfi işten çıkarmalara, mobbing ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. İşçiler bugün bir basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı.

Bir süredir mağazalarında yaşanan yoğun mobbing ve keyfi işten çıkarmalar nedeniyle gündeme gelen Mephisto Kitabevi’nin işçileri Beşiktaş mağazasında direnişe geçti.

Mağazada vardiyasında çalışmakta olan işçiler mağaza önünde işten atılan arkadaşlarıyla bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı.

İşçiler talepleri yerine getirilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladılar. Beşiktaş’taki yurttaşlardan ve kitabevindeki müşterilerden de destek gören işçiler yaptıkları basın açıklamasında Mephisto’nun “güleryüzlü yöneticiler, entelektüel bir ortam, ‘solcu’, insan haklarına saygılı bir patron” imajının gerçeği yansıtmadığını dile getirdiler.

İşçiler yaptıkları açıklamada kitabevindeki çalışma koşullarını şöyle anlattılar:

'BİZİM İÇİN MEPHİSTO...'

“Mephisto'yu bu sefer işçilerin, yani Mephisto'yu Mephisto yapanların gözünden dinlemenizi istiyoruz.

Bizim için Mephisto, günlük 9 lira 60 kuruşa karın doyurmaya çalışmaktır. İnsan haklarına saygıdan bahsedeceksiniz, 3 yıldır yemek ücretine tek bir kuruş zam yapmayıp işçilerinize yetersiz beslenmeyi hak göreceksiniz. Bu olur mu?

Bizim için Mephisto, 9 saat ayakta çalışıp oturacak bir sandalye bulamamaktır. Dinlenme hakkımız ‘müşterilerin karşısında yayılarak oturulduğu’ gerekçesiyle elimizden alındı. Alternatif olarak gösterilen yer bodrum katta, ışık almayan, tuvaletin duvarına bitişik, deponun kenarında bir masa ve sandalye. İnsan hakları diyeceksiniz, işçiye bunu hak göreceksiniz. Bu olur mu?

Bizim için Mephisto, güvenlik kameralarıyla 7/24 izlenmektir. Güvenlik kamerası görüntüleri Mephisto yöneticileri tarafından çalışanlar üzerinde baskı yaratmak amacıyla aktif olarak kullanılmaktadır. Bu apaçık mobbingdir.

Bizim için Mephisto, her an işsiz kalma tehdidiyle yaşamaktır. Bir işe emek vereceksiniz, saatlerinizi, günlerinizi, aylarınızı vereceksiniz, sonra bir gün çalışma koşullarına itiraz ettiğiniz için işten atılacaksınız. İnsan haklarından bahsedenler buna ne söyleyecek? Böyle iş olur mu!”

'TALEPLER KARŞILANANA DEK DİRENİŞ SÜRECEK'

İnsani koşullarda çalışmak istediklerini, bunun en doğal haklarını olduğunu belirten işçiler taleplerini şöyle sıraladılar:

“1- Haksız yere işten atılan arkadaşlarımız işe geri alınmalıdır.

2- İnsanlık dışı yemek ücreti uygulaması son bulmalıdır. Yemek ücretleri aylık en az 500 lira olmalıdır.

3- Çalışanlara insani koşullarda bir dinlenme mekanı sağlanmalıdır.

4- Güvenlik kamerası tacizi ve mobbing son bulmalıdır.”

Mephisto işçileri talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.