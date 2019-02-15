TKP'den İstanbul Kartal'da seçim buluşması

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart seçimleri öncesi İstanbul Kartal'da 'Aynı gemide değiliz, paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var' sloganıyla bir seçim etkinliği düzenleyecek. 17 Şubat Pazar günü düzenlenecek etkinlik, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Komünist Partisi, 17 Şubat Pazar günü İstanbul Kartal'da bir seçim etkinliği düzenleyecek.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak etkinliğe, 16-17 Şubat'ta İstanbul'da toplanacak olan Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi üyeleri de katılacak.

Etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, Fatih Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik, Beşiktaş Belediye Başkan adayı Erkan Pelit, Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural ve Gebze Belediye Başkan adayı Nihat Baş birer konuşma yapacak.

Yapıcılar Müzik Grubu da etkinlik kapsamında bir dinleti sunacak.

BULUŞMA#AynıGemideDeğiliz 17 Şubat Pazar

19.00

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi pic.twitter.com/9lRAPlwNBF — TKP (@tkpninsesi) 14 Şubat 2019