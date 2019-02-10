TKP seçim bildirgesini ve adaylarını açıkladı: #AynıGemideDeğiliz

Türkiye Komünist Partisi seçim bildirgesini ve adaylarını Ankara’da düzenlediği kitlesel basın toplantısıyla duyurdu. Ankara NHKM'de yoğun katılımla yapılan etkilikte partinin 81 ildeki adayları ve ilçe adayları tanıtıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart seçimlerindeki adaylarını ve seçim bildirgesini Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) düzenlediği kitlesel basın toplantısıyla açıkladı.

“Paranın saltanatı varsa, halkın TKP’si var” ve "Aynı gemide değiliz" sloganıyla seçimlere girecek olan TKP'nin aday tanıtım toplantısı öncesi NHKM tamamen doldu.

'PARANIN SALTANATI VARSA HALKIN TKP'Sİ VAR'

"Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var" sloganıyla başlayan etkinlikte ilk sözü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan aldı.

"Bütün seçimler ezenle ezilenin karşı karşıya geldiği platformlardır. Biz seçimlere sınıf mücadelesinin bir uzantısı, parçası olarak bakarız" diyen Okuyan, "Açıkçası seçimlerde, hele hele 2019'un 31 Mart'ında yapılacak seçimlerde işçi sınıfının sesini, ezilen halkın sesini duyurmak ve yükseltmek bizim sorumluluğumuz. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Bu seçimlerde biz varız, bizim gemimiz farklı diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Partileri ortadan kaldırıyorlar. 20 yıldır aynı partiler aynı kentleri yönetiyorlar. Bir de diyorlar ki, bu kentin altyapısı yok. Ankara'nın adayı diyor ki, ben tweet atmayacağım, Melih Gökçek'e laf sokmaya çalışıyor. Ankara'da aynı partinin adayı. Bu normal bir durum değil. Ben farklıyım diyebilirler ama kendi partilerini bu şekilde eleştiriyor. Erdoğan kim dikti bu binaları diyerek kendisiyle tartışıyor" diyen Okuyan, "Bir partinin merkez yöneticilerinden bir tanesi, partimizin adayları arasında Mehmet Fatih Bucak'ı görünce şok oldum dedi. Böyle parti olunmaz. Biz olalım şoke, sen niye oluyorsun? Sen o partinin yöneticisisin. Biz şoke olmuyoruz. Karşımızda bu düzeni de temsil etseler de parti olmasını isterdik. Bunların hepsi birbirine benziyor, her şey oluyorlar. Burada parti yok artık, böyle bir ortamda partilerden bahsedilemez, bu seçimlerde TKP dışında parti gibi mücadele eden yok. Ortada ne dediği belli olmayan 'partiler' var. Her parti İslamcı oluyor, liberal oluyor, devrimci oluyor..." ifadelerini kullandı.

TKP'NİN TÜM ADAYLARI EMEKÇİ HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNACAK

Türkiye'de çok büyük bir yönetememe sıkıntısı olduğunu belirten Okuyan, "Bir de işçiler ayağa kalktığında neler olabileceğini düşünün. 31 Mart seçimlerinden sonra yeni siyasi gelişmeler olacak. Abdullah Gül'ün parti kuracağı, Ali Babacan'ın başkanı olacağı söyleniyor. Diğer partilerde de, düzen partilerinin tamamında 31 Mart'tan sonra ciddi gelişmeler olacak. Ortada başında Erdoğan'ın olduğu bu düzende hiçbir partinin birbirinden farkı yok. Bu düzen partilerinin tamamını, Meclis'te bulunan partileri çekin AKP çöker. Hep birlikte rant paylaşımı yapıyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Bu seçimde bu kadar kolay kurulan ittifaklar, adaylara bakın. Yarın başka gelişmeler de yaşanacak. Parlamento ya da düzen partilerinin hepsinin birbirleriyle çıkar ilişkisi var. Biz bu tabloyla mücadele edeceğiz. Biz ilke ve programlarımızla yola çıkacağız" diye konuştu.

TKP'nin bütün adaylarının emekçi halkın çıkarlarını savunacaklarını belirten Okuyan, "TKP bu seçimde sesini güçlü çıkaracak, çünkü halkın sesi olacak. Bu halkın örgütlülüğünü, birlikte hareket etme gücünü arttıracağız. Devrimci belediyelere herkesin saygı duymasını sağlayacak bir atmosfer oluştu. Bir görevimiz bu örnekleri arttırmak. TKP bu düzende dahi halkçı bir belediyeciliğin olacağını, bu düzenin sınırlarını zorlayabileceğini gösterecek. TKP bu seçimde oylarını da arttırmak zorunda. Bu sefer bunu da becereceğiz. 1 Nisan'da insanlar evet umut var diyecek, böyle değerlendirdikleri bir seçim olacak. Bu iddiayla hareket edeceğiz" dedi.

Karşılarında güçlü görünen ama çaresiz olan bir iktidar olduğunu belirten Okuyan, güçlü görünmelerinin nedeninin halkın örgütsüzlüğü olduğunu ifade etti.

TKP oy falan bölmüyor, biz aynı gemide değiliz. Bizim gemimizin üzerine düzen partileriyle gölge etmeyin. Bu kadar basit.

81 ilde ve 85 ilçede belediye başkan adayımız var bu sayı artacak.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan:

Bu iktidardan şikayetçiysen ayağa kalk. Boyun eğme...#AynıGemideDeğiliz pic.twitter.com/Bjr6mhMFJV — TKP (@tkpninsesi) 10 Şubat 2019

DERSİM AÇIKLAMASI: DEVRİMCİLERİN GURUR DUYDUĞU BİR ÖRNEK

"Dersim'de 2014 seçimde bir işbirliği yaptık ve Türkiye'deki devrimcilerin gurur duyduğu, sahiplendiği bir örnek yaratıldı" diyen Okuyan, "SMF bir siyasi hareket, bu gurur duyulan deneyi geliştirme, Dersim merkeze yayma iradesi gösterdi. Evet, iki farklı siyasi hareket başka güçlerle birlikte bir platform oluşturduk. Bu kadar kirli siyaset ortamında ittifaklar, aday pazarlıkları. Biz bu süreçte, güle oynaya, o kadar rahat bir süreci örgütledik ki birlikte bu yüzden teşekkür ediyorum. Pazarlığın lafı bile olmadı, yol arkadaşlığı budur. Dostlarla birlikte yürümenin temel özelliği budur. Bir arkadaşımız, Ovacık adayımız tutsak tutulduğu için burada değil, o da aramızda olacak.

MAÇOĞLU'DAN AÇIKLAMA: AYNI GEMİDE DEĞİLİZ, BİZ KOMÜNİSTİZ

Dersim adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Hepinize Dersim'den selam getirdik, merhaba. Devrimcilerle birlikte yapılan, birlikte yapılan işlerin yarattığı kültür çok güzel. Ovacık'ta yapılanların geliştirilmesini istedik, bizler halkın iktidarını savunan insanlarız, çünkü biz komünistiz, onlarla aynı gemide değiliz, farkımız budur. Önümüze çıkacak her türlü baskı ve engelin farkındayız, biz bilimsel bir anlayışın ardıllarıyız. Herkes çok iyi bilsin, halkla birlikte yöneteceğiz. Onların rantlarına karşı, onların bireysel iktidarına karşı iktidarları halka vereceğiz. Halk meclisi yönetecek, biz onların faaliyetini sürdüreceğiz. Onlara rantçı, hırsız diyorlar, bizlere komünist. Bundan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR ADAYLARI AÇIKLANDI

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, partinin üç büyük ildeki adaylarını açıkladı. Okuyan, "Bu üç devrimci kadın adayla karşı karşıya gelecek düzen partilerinin işleri zor" dedi.

Ankara adayı Fatma Korur

İstanbul adayı Zehra Güner

İzmir adayı Senem Doruk İnam

İşte TKP'nin aday listesi: