TKP, Antalya adaylarını tanıttı: Rantçıların hortumunu keseceğiz

Türkiye Komünist Partisi 31 Mart yerel seçimleri için Antalya adaylarını dün düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sevinç Sertbarut 'Türkiye’de belediyecilik bir rant paylaşımına dönüşmüş durumda. Böyle bir ortamda proje demek, rant demek, hırsızlık demek. Bizim projemiz ise öncelikle bu rant kaynaklarının hortumunu kesmek olacaktır' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde 81 il, 78 ilçe ve 2 beldede belediye başkanlığı için aday gösteren Türkiye Komünist Partisi, bir basın toplantısıyla Antalya belediye başkan ve meclis üyeleri adaylarını tanıttı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Örgütü adına toplantının açılış konuşmasını yapan Erhan Altınkaynak, partinin yerel seçimlere ilişkin tavrına değindi. Altınkaynak, “Yerel yönetimler halka hizmet götürmekten çok, patronlara kaynak aktaran, yeni rant kapıları yaratan kurumlara dönüşmüş durumdadır. TKP, Türkiye’nin her yerinde belediyeleri halk adına denetlemek, hırsızlığı ve yolsuzluğu engellemek, emekçi insanlarımızın talep ve çıkarlarını yerel yönetimlerde savunmak için belediye meclis üyeliklerine aday gösteriyor” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde katılan tek sol parti olduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sevinç Sertbarut ise düzen partilerinin tek bir partiye dönüştüklerini söyledi. Halkın bu seçimde de seçeneksiz bırakılmak istendiğini vurgulayan Sertbarut, bir gazetecinin “Herkes projeleriyle yarışıyor. Sizin projeleriniz neler” sorusuna şöyle yanıt verdi:

'ANTALYA PROJE PROJE DENEREK BETONLAŞTIRILDI'

“Proje dendiği zaman aslında şöyle bir geri çekilmemiz lazım. Türkiye’de belediyecilik bir rant paylaşımına dönüşmüş durumda. Böyle bir ortamda proje demek, rant demek, hırsızlık demek. Bakın Antalya’ya, her seçimde proje proje denerek betonlaştırıldı. Bizim projemiz ise açık ve net olarak öncelikle bu rant kaynaklarının hortumunu kesmek olacaktır.”

Halkın örgütlü olmadan taleplerini dile getirmesinin mümkün olmayacağını da dile getiren Sevinç Sertbarut, “Biz öncelikli olarak halkın örgütlenmesi için çaba harcayacağız. Örgütlü bir halk zaten bir kent için ne olması gerekiyorsa onu talep edebilecektir. Belediyeler de bu doğrultuda hareket ederek örgütlü halkın taleplerini yerine getirecektir” dedi.

TKP'NİN HER SEÇİMDE DAHA ÇOK KADINI ADAY GÖSTERMESİ

TKP Büyükşehir Adayı Sertbarut, bir başka gazetecinin “TKP’nin her seçimde daha fazla kadın aday çıkarması” üzerine sorduğu soruyu şöyle yanıtladı: “Partimizde kadınlara yönelik özel bir çalışma veya program bulunmuyor. Bizde erkek veya kadın özelinde bir ayrım yok. Dolayısıyla bir kota veya pozitif ayrımcılık gibi sahte çözümlere de gereksinim duymuyor. Kadınlar TKP’de herkes gibi mücadele ediyor, varlık gösteriyor. Biz seçimlerde kadınlar öne çıksın gibi bir şey söylemiyoruz. Partimizde bunlar doğal olarak ortaya çıkıyor.”

Türkiye Komünist Partisi’nin Kepez Belediye Başkan Adayı Müjde Tozbey Erden ise toplumda kadının bilinçli politikalarla baskı altında tutulduğuna değinerek şunları söyledi: “Eğer kadın özgür olursa, eş ve çocuklarını da değiştirme gücüne sahip oluyor. Kadınlar sorguluyor ve mücadele ediyorsa mutlaka eşlerini ve çocuklarını da bu mücadeleye dahil ediyor. Bugünün iktidarları ise böyle kadın istemiyor. Kadın sokağa çıkmasın, evde 3-5 çocuk yapsın ve ev işlerini görsün isteniyor. Dolayısıyla bu düzenin partilerinde kadınlar aday gösterilmiyor veya çok az gösteriliyor. Bu da daha çok makyaj amacıyla, kadının cinsel kimliğini ön plana alarak yapılıyor.”