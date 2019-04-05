CHP sözcüsü: Sandıkta oy çalamayanlar şimdi seçimleri çalmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'sandıkta oy çalamayanlar seçimi çalmaya çalışıyorlar' dedi. İstanbul'da 17 ilçede geçersiz oyların sayımının bittiğini belirten Öztrak 'farkın kapanmayacağı ortadadır' diyerek mazbataların verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapıyor.

Ankara ve İstanbul'da CHP'nin adaylarının kazandığını belirten Öztrak "Sandıkta oy çalamayanlar seçimi çalmaya çalışıyorlar" dedi.

Öztrak "Tablo gayret açıktır Sayın İmamoğlu İstanbul'un, Sayın Yavaş Ankara'nın belediye başkanı olarak seçilmiştir" dedi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Hukuk güvenliğinin kalmadığı yerde sandık güvenliği de tehlikeye düşer. YSK bu sorumlulukla hareket etmek zorundadır. YSK'nın geçmiş uygulama ve kararlarına bu seçimde sahip çıkmaması üzerindeki olağanüstü baskılarına bağlanabilir. İstanbul ve Ankara kararları YSK'nın geçmiş kararlarına aykırıdır. İyi Parti'nin Balıkesir itirazının reddi de İstanbul kararlarının tam tersidir. Benzer durumlarda benzer kararlar uygulanır, talep eden partiye göre değişmez. Hukuk güvenliği dediğimiz şey de budur. Hukuk güvenliği sandık güvenliğinin teminatıdır. Baskı karşısında hakimler de kurullar da eğilip bükülmemelidir. Sandık başkanları devlet memurudur.

- AKP genel başkanı seçimden önce yaptığı açıklamalarda İstanbul'da 280 binden fazla kişiyi görevlendirdiklerini söylemiştir. Bu kadar insanın önünde iddia ettikleri usulsüzlük nasıl yapılmıştır? Parti temsilcileri bu usulsüzlüklere neden itiraz etmemiştir? Seçim bitecek kaybettiğinizi göreceksiniz, geçersiz oyları bir daha sayalım diyeceksiniz. İtiraz haktır, ama bu hak hukuka uygun kullanılmalı, iyi niyetli olmalıdır. Sandık başında itiraz edilmemiş, şerh düşülmemiş oyların sayılmasını istemek hukuken delilsiz itirazdır. Sandıktan Ekrem İmamoğlu çıkınca hile ve şaibe var demeleri trajikomiktir. Seçim kazanılırsa milli irade, kazanılmazsa şaibe. Buna kargalar bile güler!

'ADALET BAKANI NEYİ SORUŞTURMAKTADIR?'

- Milletimiz elbette buna itibar etmemektedir. Esas darbecilik sandık sonucundan çıkan millet iradesine vurulmaya çalışılan darbedir. Yapılan itirazlar iyi niyetli değildir. Sayım süreci başladıktan sonra savcıların seçim kurullarında görev yapan sandık kurulu yetkilileri hakkında araştırma başlatmaları, seçim kurullarına polislerin gönderilmesi kabul edilemez. Adalet Bakanı neyi soruşturmaktadır?

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI DÜĞMEYE BASMIŞTIR'

- AKP'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali talebi son derece ilginçtir, işlerin nereye gittiğini göstermektir. Kafalarda böyle bir senaryo yavaş yavaş yazılmaya başlanmıştır. Geçersiz oylardan bir şey çıkmayacağını görenler seçimi iptal etmeye çalışıyorlar. Seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koyuyor. Planlanmış bir senaryo seçimin ertesi gününden itibaren ortaya konmuştur, FETÖ'nün siyasi ayağı düğmeye basmıştır. Milletin iradesine musallat olmaya çalışıyorlar. Sandıkta oy çalamayanların amacı masabaşında milletin iradesini çalmaktır. Biz bu senaryoları 7 Haziran'dan sonra bir kez daha yaşamıştık. Milletimiz bunun demokrasimize karşı bir kumpas olduğunun farkındadır.

- Seçilmiş belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, gönüllülerimizle milletin oylarına sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

'İSTANBUL'DA FARKIN KAPANMAYACAĞI ORTADADIR'

- İstanbul'la ilgili sabah elimize gelen rakamlar: 17 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiştir. 119 bin 652 oy sayılmıştır. Bunlardan 2 bin 184 oy Yıldırım'a, 785 oy İmamoğlu'na yazılmıştır. 18 bin 742'dir aradaki fark. Bu farkın kapanmayacağı ortadadır. Sayın İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın mazbatalarının verilmesi gerekmektedir.

- (Bahçeli'nin açıklamaları) Genellikle biz iktidarın sözcülüğü görevini yapmakta olan sayın Bahçeli'ye cevap vermeyi tercih etmiyoruz. Ama açıklamaları son derece vahimdir. (...) Oyları sayan memurlarla ilgili terörist, FETÖ'cülük suçlamaları bu memurlara baskı yapmaktır. Sayın Bahçeli bu sorumluluğun altından zor kalkar.

-İstanbul seçimlerinden Venezüella hadisesi çıkarmak akıllara zarar bir husustur. Partimizden kimse kimseyi sokağa çağırmamıştır. Bu konuşmalarıyla Bahçeli, kendisi sokak tehdidi yapmıştır.

-(Anıtkabir ziyareti) Gerçekten bu seçimleri, İstanbul seçimlerini iptal ettirme noktasına kadar gitmeyi düşünenlerin kalkıp CHP'nin seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun sözlerini bahane ederek söylediklerini anlamamız mümkün değil. Karşımızda çok ciddi bir algı operasyonu vardır. Sayın İmamoğlu, YSK sitesini açın bakın İstanbul seçimlerinin kazananıdır. Orada onun ismi var. Yıllarca bu ülkede başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış bir kimsenin seçim sonuçlarını AA kararttığı noktada "biz seçildik" diye çıkmasıyla bunu karşılaştırmak mümkün dahi değildir.