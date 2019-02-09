Ankara'da esrarengiz gazete: Metro, otobüs, dolmuş duraklarında...

Ankara'da metro, otobüs ve dolmuş durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalara AKP adayı Mehmet Özhaseki aleyhinde yayın yapan gazeteler ücretsiz olarak konulmaya başlandı.

Cuma günü akşam saatlerinde Ankara’da başta metro, otobüs ve dolmuş durakları olmak üzere kentin değişik bölgelerinde elden dağıtılan "Ankara Postası" adlı gazete, soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre sekiz sayfalık "Ankara Postası" gazetesinin sürmanşetinde özellikle Ankara’ya yönelik anketlere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı vurgulanırken, gazetenin değişik sayfalarında da AKP Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin kampanya dönemine ilişkin kamuoyuna yansıyan tartışmalara yer verildi.

Son günlerde Özhaseki’in adaylığının Ankara’da tutmadığı ve değiştirileceğine ilişkin haberlerin kulislerde tartışılması sonrası Ankara caddelerinde dağıtılmaya başlanan gazetenin kim ya da kimler tarafından finanse edildiği ise şimdilik sırrını koruyor.

2014’TE DE YAŞANMIŞTI!

Esrarengiz gazete akıllara 2014 seçimleri öncesinde CHP adayı Mansur Yavaş aleyhine hazırlanan ve yüz binlerce basımı yapılan gazeteyi getirdi.