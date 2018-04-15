Suriye'ye atılan bombalar Ahmet Hakan'ın vicdanını rahatlatmamış

Suriye'de cihatçı çetelere verdiği destekle bilinen İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye’ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa’nın ortak saldırısında atılan füzelerin içlerini serinletmediğini söylemiş, "Çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi" demişti.

AKP'lilerin neredeyse tamamı Suriye'ye yönelik saldırıdan "memnuniyet" duyduklarını belirtirken, üzüldükleri tek şey Suriye halkının üzerine daha fazla füze yağdırılmaması oldu.

Kimyasal yalanıyla yapılan saldırıya destek veren isimlerden olan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı!" derken, şu ifadeleri kullandı:

Niye vicdanıma tercüman olsun ki?

Niye memnuniyetle karşılayayım ki?

Bu operasyon Esad’ı bitirdi mi?

HAYIR!

Bu operasyon Esad’ın masum insanları öldürme potansiyelini darmaduman etti mi? HAYIR!

Bu operasyon Suriye’deki iç savaşın sona ermesine zerre katkı sağladı mı?

HAYIR!

Bu operasyon Suriye’de masum insanların çektiği çilelerin sona ermesine umut oldu mu?

HAYIR!

Bu operasyon Rusya’nın Esad’a kol kanat germesinden vazgeçirdi mi?

HAYIR!

Bu operasyon yeryüzündeki bir tek insanın bile vicdanında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli olumlu tesir uyandırdı mı?

HAYIR!

Bu operasyon kimyasal ya da konvansiyonel silahlarla masumların öldürülmelerine gıdım engel olabildi mi?

HAYIR!

Peki neye yaradı bu operasyon?

Neye yarayacak?

Sadece ve sadece...

ABD iç siyasetinde bunalan ve bunaltılan Trump’ın biraz rahatlamasına yaradı!

Yahu Trump azıcık rahatladı diye...

Niye benim vicdanım da rahatlasın ki!