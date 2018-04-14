TKP'den Suriye saldırısına karşı eylem

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla toplananlar İstanbul'da Suriye yönelik saldırıyı protesto etti. Bahariye'de saat 19:00'da toplanan kitle "Kahrolsun ABD, kahrolsun NATO", "İşgalciler her zaman kaybeder", "Katil ABD Ortadoğu'dan defol" sloganlarıyla Altıyol'a yürüdü. TKP Merkez Komite Üyesi Mehmet Kuzulugil burada yaptığı açıklamada Suriye'yi parçalama planlarına, ülkenin yağmalanmasına karşı koyan, boyun eğmeyen Suriye halkıyla dayanışmayı vurguladı.

Türkiye Komünist Partisi’nin yaptığı çağrıyla toplananlar, İstanbul’da Suriye’ye yönelik saldırı protesto etti. Kitle saat 19:00’da Bahariye’den Altıyol’a “Kahrolsun ABD, kahrolsun NATO”, “İşgalciler her zaman kaybeder”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” sloganlarıyla yürüdü. Altıyol’da TKP Merkez Komite Üyesi Mehmet Kuzulugil bir açıklama yaptı.

'YAĞMAYA BOYUN EĞMEYEN SURİYE HALKINA SELAM OLSUN'

Kuzulugil, “Biz biliyoruz, sizin büyük planınız Suriye’yi parçalamaktır. Yağmaya boyun eğmeyen Suriye halklarına selam olsun” sözleriyle Suriye halklarıyla dayanışmayı vurguladı. TKP’nin görev başında olduğunun altını çizen Kuzulugil “Bizim görevimiz aydınlatmaktır. Bunun için çalışacağız. Emperyalistlerden hesap sorabilmek için çalışacağız” diyerek sözlerini bitirdi.

“Suriye halkı yalnız değildir” ve “İşgalciler her zaman kaybeder” sloganlarıyla eylem tamamlandı.