Yozgat Şeker Fabrikası'nı da Doğuş Çay'ın patronu aldı

Niğde Bor Şeker Fabrikası'nı geçen hafta 336 milyon liraya satın alan Doğuş Çay'ın patronu, bugün de Yozgat Şeker Fabrikası'nı satın aldı.

AKP, şeker fabrikalarını satmaya devam ediyor.

Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon liralık teklifle Doğuş Çay'ın sahibi Doğuş Yiyecek İçecek A.Ş. kazandı.

Bugün Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

İhaleyi 275 milyon liralık teklifle Doğuş Çay'ın sahibi Doğuş Yiyecek İçecek A.Ş. kazandı.

1985 yılında iki kardeş tarafından Rize’de kurulan Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay'ın yanı sıra Patos, Cipso, Çerezos gibi markalar da bulunuyor.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Geçen hafta Niğde Bor Şeker Fabrikası'nı da Doğuş Yiyecek İçecek A.Ş. 336 milyon bedelle satın almıştı.