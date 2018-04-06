Şeker fabrikalarında ilk ihale sonuçlandı

Şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ilk fabrika Niğde-Bor oldu. İhaleyi 336 milyon bedelle Doğuş Yiyecek kazandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi.

Niğde-Bor şeker fabrikası ihalesi 336 milyon bedelle Doğuş Yiyecek'in oldu.

İHALE ÖNCESİ GERGİNLİK

CHP milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Veli Ağbaba, Nurettin Demir Orhan Sarıbal, Burcu Köksal ve Mustafa Balbay önce ihalenin düzenleneceği binanın girişinde açıklama yaptı. Daha sonra içeri girmek istedi

SALONA ALINMAK İSTEMEDİ

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Ancak altı milletvekili ve fabrikaların satılacağı illerden gelen CHP il başkanları, güvenlik görevlileri tarafından salona alınmak istemedi. Daha sonra araya giren görevlilerin onayıyla vekiller ihale salonuna girdi. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu milletvekillerinin yanına gelerek, “İhaleyi sağlıksız hale getireceksiniz” dedi.

Bunun üzerine tepki gösteren CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, ‘İhaleyi biz mi sağlıksız hale getiriyoruz. Siz neyi bizden gizliyorsunuz, halktan neyi gizliyorsunuz? Gizli kapaklı neyi satacaksınız?' dedi. Daha sonra ÖİP Başkanı Aksu salondan ayrıldı. İhale saati gelmesine rağmen başkan salona girmediği için toplantı şimdilik başlayamadı.