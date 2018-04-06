Niğde-Bor'un ardından Kırşehir Şeker Fabrikası da satıldı

Niğde-Bor Şeker Fabrikası satıldı. Satış ihalesini, 336 Milyon TL bedelle Doğuş Yiyecek İçecek kazandı. Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesini ise 330 milyon TL bedelle Tutgu Gıda aldı.

Niğde Bor şeker fabrikasının satışı için bugün ihale yapıldı. Niğde-Bor Şeker Fabrikası satıldı. İhalenin açık artırma bölümünde Doğuş Çay ile Kayseri Şeker yarıştı. En yüksek teklifi 336 milyon lirayla Doğuş Çay verdi. Kayseri Şeker ihaleden çekildi.

Satış ihalesini, 336 Milyon TL bedelle Doğuş Yiyecek İçecek kazandı.

Doğuş Yiyecek-İçecek bünyesinde Doğuş Çay, Patos, Çerezos, Cipso gibi markalar bulunuyor.

KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI DA SATILDI

Kırşehir Şeker Fabrikasının satışı için yapılan ihaleye; Doğuş Yiyecek İçecek, Yılmaz Çağlayan Oğulları Un Sanayi, Safi Katı Yakıt Sanayi, Kayseri Şeker Fabrikaları, Mutlucan Tuz, Tutgu Gıda, Albayrak Turizm Seyahat, Fernas İnşaat, Bergiz İnşaat, Eksim Yatırım Holding ve Çağlayanlar Enerji firmaları katıldı.

Kırşehir Şeker Fabrikası'nı, 330 milyon TL bedelle Tutgu Gıda aldı.