Yine gündeme gelmişken: Büyük Tariş Direniş'ini kim hatırlıyor?

İzmir Çiğli OSB’deki Tariş fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan yedi işçinin işyeri önünde eyleme başlaması, tarihe ‘Tariş Direnişi’ olarak geçen büyük işçi direnişini akıllara getirdi. 8 Şubat 1980’de binlerce işçinin gerici ve faşist Milliyetçi Cephe (MC) hükmetine karşı ayağa kalktığı; bankaların, fabrikaların, otobüslerin, kısaca hayatın işçiler tarafından durdurulduğu; Çimentepe ve Gültepe halkının işçilere destek için barikatlar kurduğu Tariş Direnişi, 38 yıl sonra yeniden anımsandı.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tariş fabrikasında birkaç gün önce sendika üyesi oldukları ve sendikal örgütlenme çalışması sürdürdükleri gerekesiyle yedi işçi işten çıkarıldı.

Anayasal hakları olan sendika üyeliği nedeniyle, patronlar tarafından hukuksuz ve keyfi bir biçimde işten atılan yedi işçi dün sabah saatlerinden itibaren Tariş önünde oturma eylemi ve direniş başlattı.

Tariş işçilerinin bu eylemi, akıllara tam 38 yıl önce İzmir’deki Tariş Direnişi’ni getirdi. 8 Şubat 1980’de binlerce işçinin görkemli bir şekilde ayağa kalkışı, on yıllar sonra bile hâlâ gözleri kamaştırıyor.

Peki neydi 38 yıl önceki Tariş Direnişi ve bu direnişi unutulmaz kılan?

Tariş Direnişi’nin yıldönümü olan 8 Şubat 2018 günü yayımladığımız “38 yıl önce bugün İzmir ayaktaydı: 8 Şubat Tariş direnişi aydınlatıyor” başlıklı değerlendirmemizi, okurlarımıza yeniden sunuyoruz: