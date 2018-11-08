TARİŞ'te direniş başladı

İzmir Çiğli OSB'de sendika üyesi oldukları ve sendikal çalışama sürdürdükleri için işten atılan yedi işçi, bu sabah işyeri önünde direnişe başladı. İşçiler, işe geri alınana dek direnişlerini sürdürme kararlılıklarını yinelediler.

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren TARİŞ fabrikasında, sendikalı oldukları ve işyerinde sendikal örgütlenme çalışması sürdürdükleri gerekçesiyle işten çıkarılan yedi işçi, bu sabah 07.30'dan itibaren fabrika önünde direnişe başladı.

TARİŞ fabrikası önünde buluşan işçiler, işverenin keyfi ve hukuksuz tavrı sona erene kadar her gün eylemlerini sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdular. Sendikal örgütlenme çalışmasının anaysal bir hak olduğunu ifade eden işçiler, işe geri alınana kadar direnişlerine devam edeceklerini yinelediler.

NE OLMUŞTU?

TARİŞ fabrikasında yedi işçi, DİSK/Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılmıştı. Önceki gece sendika üyesi tüm işçiler kendilerini fabrikaya kapatarak eylem başlatmıştı. Polis eylemdeki 65 işçiyi ve sendika yöneticilerin gözaltına almıştı. Gözaltındaki işçiler dün sabah serbest bırakılmışlardı. Dün fabrika önünde yapılan basın açıklamasında "Arkadaşlarımız işe geri alınana dek direnişimiz sürecek" denilerek, direnişin başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.