İzmir Metro ve İzmir Tramvayı'nda grev kapıda

İzmir'de İZBAN grevi 25 günü geride bırakırken, metro ve tramvay işçileri de greve hazırlanıyor. Demiryol-İş Sendikası, bu hafta her iki işyerine grev kararını asabilir. Dün Aziz Kocaoğlu'yla görüştüklerini anlatan Demiryol-İş Sendikası İzmir şube başkanı Hüseyin Eryüz, 'Teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı, arkadaşlarımız reddettiler, henüz grev kararı yok ama bir değerlendirme yaparak bu hafta grev kararını asabiliriz' dedi.

İzmir'deki İZBAN işçilerinin grevi 25 günü geride bıraktı. İZBAN işçileriyle aynı sendikada örgütlü olan İzmir Metro ve İzmir Tramvay işçileri de, grev kararını asmayı tartışıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun çağrısıyla dün bir görüşme yaptıklarını anlatan Demiryol-İş Sendikası İzmir şube başkanı Hüseyin Eryüz, şunları söyledi: "Dün saat 15.00 civarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla Halkapınar'da görüştük. Kocaoğlu tarafından yapılan yüzde 25 teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Teklif, her şey dahil yüzde 25 oranında. Arkadaşlarımız, teklifi bu şekliyle kabul etmediler. Kocaoğlu daha sonra ‘Sendikaya teklif yaptık, kabul etmediler’ diye bir paylaşımda bulundu. Oysa teklif sendikaya değil, işçilere yapılmıştı. İşçiler de bu teklifi reddettiler. Biz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında her şey dahil yüzde 30.55 talep etmiştik, bu teklifimiz halen geçerli. İşçi arkadaşlarımız, Kocaoğlu'nun teklifinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdiler. Normal koşullarda böyle bir durumda greve çıkılır. Ancak şu an bir grev kararı almadık. Ama bu hafta grev kararı asılabilir. İşçilerin talebi grev yönünde görünüyor."

KOCAOĞLU'NDAN ŞARTLI TEKLİF

Kocaoğlu'nun İZBAN işçilerine "şartlı" yüzde 30 teklif ettiği, şartının da "Metro ve tramvay işçileri yüzde 25'i kabul ederse, İZBAN işçilerine yüzde 30 veririz" şeklinde olduğu belirtildi. Ancak, sendika temsilcileri ve işçiler, Kocaoğlu'nun bu "şartlı teklifini" kabul etmedi.

İZMİR METROSU VE TRAMVAY HATTI NEREDE HİZMET VERİYOR?

İzmir Metro, kent merkezini doğu-batı güzergahında birleştiren Bornova Evka-3 ile Üçkuyular Fahrettin Altay arasında 17 istasyonda hizmet veren hafif raylı toplu ulaşım sistemi.

İzmir Tramvayı da iki hat olarak işliyor. Karşıyaka’da Ataşehir-Alaybey arasında sefer yapan tramvay, Konak’ta Halkapınar-Fahrettin Altay arasında seferlerini sürdürüyor.