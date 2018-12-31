'İZBAN işçilerinin mücadelesi ne Erdoğan'ın fetvalarına sığar ne de Kocaoğlu'nun üfürmelerine...'

Grevdeki İZBAN işçileri direnişlerinin 21'inci gününde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde buluştu. Etkinlikte konuşan TKP İzmir İl Başkanı Mehmet İnam, Erdoğan'ın 'Grev denilen olayı kaldırdık' sözü ile Kocaoğlu'nun grev karşıtı konuşmalarını anımsatarak, 'İşçilerin mücadelesi ne Erdoğan’ın fetvalarına sığar ne Kocaoğlu’nun üfürmelerine ne de yerel seçim hesaplarına. AKP ile CHP İZBAN'da da ortak, işçi düşmanlığında da ortak' dedi.

İzmir'de grevin 21'inci gününü geriden bırakan İZBAN işçileri dün akşam Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Konak Halk Sahnesi'ndeki etkinlikte buluştu.

"Haydi İZBAN işçileriyle buluşmaya" başlıklı etkinlikte haber-belgesel gösterimi, müzik dinletisi ve film gösterimi gerçekleşti.

TKP İL BAŞKANI İNAM: AKP VE CHP, İZBAN'DA DA İŞÇİ DÜŞMANLIĞINDA DA ORTAK...

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Başkanı Mehmet İnam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'da partisinin teşkilat toplantısında sarf ettiği "Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı, grevsiz bir toplum meydana getirdik" şeklindeki sözlerini anımsatarak şunları söyledi:

"İZBAN işçilerinin grevi, ne Tayyip Erdoğan'ın bu fetvalarına sığar ne de CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun işçi düşmanı üfürmelerine... Hak arayan İZBAN işçilerinin grevi, ne düzen partilerinin polemiklerine sığar ne de yerel seçim hesaplarına... AKP'li Erdoğan da, CHP'li Kocaoğlu da grev düşmanlığında, işçi düşmanlığında birbirleriyle yarışıyorlar. AKP ve CHP, İZBAN'da nasıl ortaksa, işçi düşmanlığında da aynı şekilde ortak. İZBAN işçilerinin mücadelesi, örgütlü işçi sınıfının hak arama mücadelesidir, işçi düşmanlarından hesap sorma mücadelesidir. Bizle bıkmadan usanmadan bu gerçeği söylemeye, savunmaya devam edeceğiz."

'İZBAN İŞÇİSİNE EFE, PATRONLARA KUZU: KOCAOĞLU 14 YILDIR PATRONLAR ÖNÜNDE NASIL EĞİLİYOR?'

Etkinlik belgeselci Kazım Kızıl'ın, soL'da yer alan "İZBAN işçisine efe, patrona kuzu: Kocaoğlu, 14 yıldır patronlar önünde nasıl eğiliyor?" başlıklı haberinden yola çıkarak hazırladığı sekiz dakikalık belgeselin gösterimiyle devam etti.

Kazım Kızıl'ın belgeseli şöyle:





MÜZİK VE FİLM GÖSTERİMİ

Murat Sincer-Özlem Sincer ikilisinin müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, Ken Loach'ın 2001 yapımı "Demiryolcular" adlı filmi gösterildi.