VİDEO | 'İZBAN grevinde bir dümen dönüyor sanki' diyen vatandaşa işçilerin yanıtı

Belgeselci Kazım Kızıl, İzmir'de grevdeki İZBAN işçilerinin odasına girerek 'İZBAN grevinde bir dümen dönüyor sanki' diye soran bir yurttaşa işçilerin verdiği yanıtı, ham haliyle yayımladı.

İZBAN işvereninin, grev yapan işçileri itibarsızlaştırmaya yönelik "algı operasyonu" sürerken; işçiler de neden grev yaptıklarını, ne istediklerini ve mücadelelerini kamuoyuna anlatmaya çalışıyor.

Belgeselci Kazım Kızıl, İzmir'de grevdeki İZBAN işçilerinin odasına girerek "İZBAN grevinde bir dümen dönüyor sanki" diye soran bir yurttaşa işçilerin verdiği yanıtı, ham haliyle yayımladı. Vatandaşın grevci işçilerle diyaloğunu çeken Kazım Kızıl, çekimini ham halde sosyal medya hesabında yayımladı.

İşçilerin sabırla, tane tane neden grev yaptıklarını anlattığı video, İZBAN grevini itibarsızlaştırmaya yönelik çabalara karşı net bir yanıt veriyor.

İşte o video: