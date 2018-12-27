İZBAN işçisine efe, patrona kuzu: Kocaoğlu, 14 yıldır patronlar önünde nasıl eğiliyor?

İZBAN grevi başladığı günden bu yana grevdeki işçileri hedef alan CHP'li Aziz Kocaoğlu, dün de işçilere karşı 'dik duracağını, direneceğini, İzmir'in hakkını koruyacağını' söyledi. Bugüne kadar sermaye çevrelerine ve patronlara İzmir'i adeta 'pazarlayan', kentin rantını dağıtan Kocaoğlu'nun, işçilere karşı bu tavrı tepkilere yol açtı... İşte Aziz Kocaoğlu'nun eli titremeden patronlara dağıttığı ranttan bir bölüm...

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun grevdeki İZBAN işçilerine dönük hasmane tutumu, "İzmirlinin hakkını koruyacağım" diyerek halkı işçilerin mücadelesine karşı kışkırtma çabası, Kocaoğlu'nun görev süresi boyunca İzmirlilerin değil de İzmir'i talan etmeye gelen patronların hakkını korumak için elinden geleni yaptığı sicilinin hatırlanmasını ve hatırlatılmasını zorunlu kılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana sermaye çevreleriyle ve patronlarla iyi ilişkiler içinde bulunan; kentin dokusunu, kültürünü, yaşam alışkanlıklarını bozarak İzmirliyi isyan etme noktasına getiren ve "İzmir'in İstanbullaştırılması" olarak kodlanan sürecin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan Kocaoğlu, tüm bu çabalarının doğal uzantısı olarak işçi düşmanlığını da elden bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni "holding", İzmirlileri "müşteri", kendisini "CEO" olarak gören Kocaoğlu, 14 yıldan beri asıl mesleği olan tüccarlığı bir gün bile bırakmadan belediyeyi bir tüccar edasıyla yönetiyor.

İZBAN işçilerinin, anayasal haklarını kullanarak greve başladıkları 10 Aralık'tan bu yana hemen hemen her gün işçiler aleyhinde demeçler veren Kocaoğlu, dün de işçilere karşı "dik duracağını, direneceğini, İzmir'in hakkını koruyacağını" söyledi. Hatta İzmir halkını da, hakkını arayan işçilere karşı kışkırtarak, "Ben nasıl direniyor da uğraşıyorsam, İzmirli hemşerilerim de biraz erken kalkacak, işinden biraz geç çıkacak. Zamana yayılacak ve İzmir olarak her zaman olduğu gibi dik duracağız, dayanacağız. Başka çaremiz yok" dedi.

İşçilere karşı "direneceğini" ve "dik duracağını" söyleyen Kocaoğlu, patronlara karşıysa son derece verimkâr, yumuşak başlı ve cömert oldu. Özellikle Folkart patronu Mesut Sancak ile Kocaoğlu'nun sıkı ve samimi dostluğu İzmir'de herkesin bildiği bir gerçek.

İşte patron dostu Kocaoğlu'nun kimlerin hakkını savunduğunu gösteren projelerden bazıları:

1- TARKEM: BİR ŞEHİR PROJELERLE NASIL İŞGAL EDİLİR?

İzmir'in kalbini sermaye sınıfına açmaya yönelik TARKEM projesi, Kocaoğlu döneminde üzerinde özellikle durulan bir proje oldu. Bir kentin projelerle nasıl işgal edilebileceğini gözler önüne seren TARKEM, adeta bir işgal planı olarak devreye sokuldu. Basmane-Çankaya-Kemeraltı hattını sermaye gruplarının kuşatması üzerinden kurgulanan projenin 10 milyon liralık sermayesinde Büyükşehir Belediyesinin payı 3 milyon liraydı. Geçen hafta, yani İZBAN işçilerinin hakları için grevde olduğu günlerde yapılan TARKEM olağanüstü genel kurulunda sermaye 25 milyon liraya çıkartıldı. Bu sermayenin ne kadarının belediyeye ait olduğu, eski yüzde 30'luk hisse dikkate alındığında şimdiki belediye hissesinin 3 milyon liradan 7,5 milyon liraya mı çıkacağı -şimdilik- bilinmiyor.

2- TETUSA ŞİRKETİNE KOCAOĞLU'NDAN CAN SUYU

Çeşme'ye termal turizm yatırımı için yola çıkan 60 ortaklı şirket olan Tetusa'ya, İzmir Büyükşehir Belediyesinden adeta can suyu verildi. Belediyenin İzenerji şirketi, 60 patronun ortak olduğu Tetusa'ya 12 milyon liralık hisse senedi alarak yüzde 40 oranında ortak oldu. Kamu kaynakları resmen ve alenen Tetusa şirketine akıtıldı.

3- İZFAŞ BİNASI ÖZEL ÜNİVERSİTEYE HEDİYE

Kültürpark içerisinde bir kamusal varlık olarak yer alan İZFAŞ binası, özel bir üniversite olan Tınaztepe Üniversitesi'ne adeta "armağan" edildi. Hem de yüz binlerce liralık tadilattan sonra. İzmir Fuarı'nı yıllardır çeşitli sermaye gruplarına "sponsorluk" adı altında şov ve teşhir alanı haline getiren Kocaoğlu, şimdi de bir kamu binasını yeni kurulan bir özel üniversiteye tahsis etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan hizmet binası, İzmir'in 10'uncu özel üniversitesi olarak kurulan ve hastane patronu Mehmet Bektur'a ait olan Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsis edildi.

4- TRAFİK VAKFI FOLKART'A ARMAĞAN

Belediye bünyesindeki araç çekme ve toplama işlemleri, Folkart Holding Başkanı Mesut Sancak ile Akça Holding Başkanı Rıza Akça'ya devredildi. Belediyenin icra ettiği ve gelir sağladığı araç çekme ve toplama işlemleri özel sektöre devredilmiş oldu. Çalışmalar, vakıf bünyesinde kurular İZTAŞ İzmir Özel Trafik Eğitim ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaya başlandı. Patronlara yeni bir gelir kapısı yaratıldı. Kocaoğlu’nun talimatı ile çalışma yapan yedi çekici vakfa hibe edildi.

5- TİCARET ODASININ ÜNİVERSİTESİNE İMAR KIYAĞI

İzmir Ticaret Odası tarafından kurulan özel İzmir Ekonomi Üniversitesinin Güzelbahçe'deki 200 dönüm arazisinin imar planları Büyükşehir meclisinde onaylandı. Araziye yüzde 26 fazla imar verildi. Geçen yıl da, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ait 38 dönümlük "üniversite alanı" imarlı arazisine imar artışı verilmiş, 1.50 olan emsal 2'ye çıkarılmıştı. Böylece 57 bin 30 metrekare inşaat alanına sahip arazi, imar artışıyla birlikte 76 bin 41 metrekare inşaat hakkı elde etmişti.

6- ÜÇKUYULAR, İSTİNYEPARK PROJESİNE TESLİM

Kamuoyunda "hukuksuz AVM inşaatı" olarak bilinen İstinye Park projesi, kentte "AKP ile CHP'yi birleştiren proje" olarak tanındı. AKP'li Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile CHP'li Balçova Belediyesi İstinye Park projesinde birlikte hareket etti. Ancak Üçkuyular meydanının ve pazaryerinin sermayeye açılmasının ilk yolunu Aziz Kocaoğlu açtı. 2009 yılı Aralık ayında buraya 5 bin kişilik kongre merkezi yapılacağını duyuran Kocaoğlu'nun kendisiydi. Kocaoğlu bir ay sonra fikir değiştirdi. 2010'un Ocak ayında "servet" olarak gördüğü arsaların satılması, buranın AVM ve otel yapılması gerektiğini söyledi. 18 dönümlük alan 2013'te Doğuş Grubuna satıldı. Üçkuyular'ın patronlara pazarlanmasının önünü açan, yolunu yapan yine patron dostu Aziz Kocaoğlu oldu. Şimdi orada hukuksuz bir inşaat yükseliyor.

7- KÜLTÜRPARK'I FOLKART'A 'ARKA BAHÇE' YAPMA GİRİŞİMİ

Aziz Kocaoğlu, iki yıl önce sağına Ticaret Odası Başkanı'nı, soluna Sanayi Odası Başkanı'nı alarak Kültürpark'ın içine kongre merkezi inşa edeceklerini duyurdu. Adının da "Yeni Kültürpark Projesi" olduğunu açıkladı. Kısa süre sonra anlaşıldı ki: Kongre merkezi bahane, Kültürpark çevresinde yaratılan rant şahane... Kamuoyunda "Basmane çukuru" olarak bilinen alanı ele geçiren Folkart, buraya 67 katlı bir "ucube" saplayacağını duyurdu. Bina bittiğinde, "ucube"nin bir bölümünün "Büyükşehir Belediyesi hizmet binası" olacağı açıklandı. Zaten birlikte çalışan Büyükşehir ile sermaye, artık fiziksel olarak da iç içe geçmiş olacaktı! 67 katlı "ucube"nin yanıbaşındaki Kültürpark'ta Folkart'a arka bahçe yapılacaktı. Bu "oyun" kısa sürede anlaşıldı ve İzmir'de söz konusu projeye karşı büyük bir direniş başladı. Proje şimdilik buzdolabında ama dolaptan çıkarılıp yeniden ısıtılabilir.

8- HİLTON OTELİNİN ORTAĞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AMA KOCAOĞLU KILINI KIPIRDATMADI

İzmir Hilton Oteli'nin yüzde 23.84'ü İzmir Büyükşehir Belediyesinin... Nedeni şu: Eski başkanlardan Burhan Özfatura döneminde, 7 bin metrekare belediye arazisi karşılığında belediye yüzde 23.84 oranında Hilton Oteli'ne ortak oldu. Ancak bu ortaklıktan Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına tek kuruş para girmedi. 2013'te Kocaoğlu, ya kalan hisseleri satın alacaklarını ya da kendi hisselerini büyük ortağa satacaklarını söyledi. Ancak o günden beri hiçbir faaliyette bulunulmadı. Yıllardır bu paralar Büyükşehir kasasına değil, patronların kasasına akıyor.