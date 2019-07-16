İşsizlik rakamları açıklandı: 1 milyon yeni işsiz daha!

İşsizlik oranı Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puanlık artışla yüzde 13'e yükseldi. Resmi işsiz sayısı 1 milyon 116 bin daha arttı.

İşsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak resmi verilere göre 4 milyon 202 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile yüzde 13,0 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile yüzde 15,0 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 6,3 puanlık artış ile yüzde 23,2 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.