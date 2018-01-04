İşçiler Gebze sokaklarında: Metal işçisi grev istiyor!

Patron sendikasının dayattığı toplu sözleşme maddelerine itiraz eden metal işçileri, Gebze'de sokağa çıktı.

Metal işçileri, patron sendikası MESS'in dayattığı toplu sözleşme maddelerine boyun eğmiyor.

150 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patron sendikası MESS’in; 3 yıllık toplu sözleşme, ücret zamları, sosyal haklar ve kazanılmış hakları geriye götürmeyi amaçlayan tekliflerine karşı, çok sayıda fabrikadan işçilerin katılımıyla birlikte Gebze’de yürüyüş gerçekleştirildi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın (BMİS) Gebze şubesi önünden başlayacak olan yürüyüşe polis izin vermezken, metal işçileri yürüyüşlerini kaldırımda kortej oluşturarak gerçekleştirdi

Eylemde, Metal İşçi Direnişte’nin çıkarmış olduğu işçi gazetesinin MESS’i konu alan sayısı dağıtıldı.

Fabrikalardan yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, BMİS Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında işçiler “Metal işçisi grev istiyor” “Direne direne kazanacağız" sloganları attı.