DenizBank emekçisi: Egosuna yenilmiş birine boyun eğmektense işten atılmayı tercih ederim

DenizBank’ta baskı ve mobbing derinleşirken emekçilerin tepkileri de büyüyor. Bugün iki emekçi, iki ayrı olaydan hareketle yöneticilerini eleştiren e-postaları tüm banka ile paylaştı. Biri istifasını duyururken, bir başka emekçi de tepkileri paylaşan bir e-posta gönderdi.

Baskı, mobbing ve toplu işten çıkarmalar ile gündemden düşmeyen DenizBank’ta ağır çalışma koşullarına dayanamayan iki banka emekçisi, kurum içine gönderdikleri e-postalarla yöneticilerini eleştirdi.

E-postayı gönderen emekçilerden biri istifa kararını duyurdu. Bir diğer emekçi de arkadaşının tepkisini paylaştı ve desteğini yine bütün bankaya gönderdiği e-posta ile ifade etti.

Yöneticilerinin ağır baskısından bunalan iki banka emekçisi, kurum içinde paylaştıkları e-postalarla hem istifalarını duyurdular hem de yaşadıkları sıkıntıları açık bir dille paylaştılar. Bir yakınının cenazesine katılması dahi engellenen gişe satış sorumlusu olan emekçinin attığı e-postadan birkaç saat sonra, başka bir şubede müşteri temsilcisi olarak çalışan bir emekçi de benzer bir e-posta göndererek baskıcı yöneticileri teşhir etti, istifa kararını duyurdu.

‘BOYUN EĞMEMEK İÇİN KENDİMİ PARÇALADIM’

Babasının arkadaşının cenazesine gitmesi engellenen, iki saat bile izin verilmeyen bir emekçi, bir süredir onlar gibi düşünmediği için yöneticilerinin psikolojik baskısına maruz kaldığını, boyun eğmemek için “kendini parçaladığını” belirterek, “İki saatlik cenaze namazına gitmemi engelleyecek kadar nefretine ve egosuna yenik düşmüş birine boyu eğmektense işten atılmayı tercih ederim” yazdı.

Emekçi, cenaze törenine yetişmek için şubeden çıktığını söyleyerek, “Siz de hemen arkamdan beni işten attırmak için harekete geçebilirsiniz sayın şube müdürüm ve operasyon yönetmenim” dedi.

‘BİR YERLERDE BİRİLERİ ÖLDÜ VE KOLUNDAKİ SAAT HÂLÂ ÇALIŞIYOR’

İlk e-postadan birkaç saat sonra gönderilen e-postada, bir başka şubede çalışan bir emekçi yine ağır çalışma koşulları ve baskıya işaret ederek istifasını duyurdu.

Emekçi, ayrılma kararında “desteğini” esirgemeyen yöneticiye “bol primli az karakterli” bir hayat diledi.

‘PİYONLAR, ŞAHLAR, MATLAR’

Bir başka emekçi de ikinci e-postaya destek niteliğinde bir e-posta ile tepkisini ve istifasını duyurdu.

İstifa kararını almasında etkili olduğunu belirttiği yöneticisinin “hakkını helal et” sözlerine yanıt olarak şunları yazdı: “Kendisine ve bahsettiği sistemin çarkı olan herkese hakkımı helal etmiyorum.”

DENİZBANK EMEKÇİLERİ HALK KOMİTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Banka söz konusu mailler ile ilgili nasıl bir adım atacağı henüz bilinmezken, DenizBank Emekçileri Halk Komitesi’nin bugün bir açıklama yapacağı öğrenildi.

Uzun bir süredir ağır çalışma koşulları ve toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen bankanın geçtiğimiz ay Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank’tan Körfez bankası Emirates NBD'ye satışı gerçekleşmişti.