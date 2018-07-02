DenizBank emekçisi boyun eğmiyor

DenizBank'ta farklı birimlerde çalışan üç emekçinin geçen hafta son iş gününde baskılara, mobbinge, işsizlik tehdidine isyan ederek boyun eğmeyeceklerini ilan eden mektupları tüm personele göndermelerinin ardından DenizBank Halk Komitesi'nin yaptığı açıklama, bugün genel müdürlük önünde banka emekçilerine ve yurttaşlara ulaştırıldı.

DenizBank'ta farklı birimlerde çalışan üç emekçinin geçen hafta son iş gününde baskılara, mobbinge, işsizlik tehdidine isyan ederek boyun eğmeyeceklerini ilan eden mektupları tüm personele göndermelerinin ardından DenizBank Halk Komitesi'nin yaptığı açıklama, bugün genel müdürlük önünde banka emekçilerine ve yurttaşlara ulaştırıldı.

29 Haziran Cuma günü iki banka çalışanının, yaşadıkları mobbing, baskı ve tehditlere isyanını dile getirdikleri e-postaları diğer çalışanlara ve yöneticilere e-postayla göndermelerinin yankıları sürüyor. Benzer bir e-posta da yine bir banka emekçisi tarafından geçen ay gönderilmiş ancak iletinin diğer çalışanlara ulaşması engellenmişti. Bu üç emekçinin ilettikleri e-postalarla birlikte istifa etmelerinin ardından DenizBank Halk Komitesi bir açıklama yayımlamıştı.

Söz konusu açıklama bugün mesai çıkışında bankanın genel müdürlüğü önünde tüm banka emekçilerine ve yurttaşlara ulaştırıldı.

Hazırlanan bildiri banka emekçileri tarafından ilgiyle karşıladı.

Bildiriyi alan ve TKP'lilerle konuşan banka emekçilerinin güvenlik personeli tarafından uzaktan fotoğraflarının çekilmesi dikkat çekti.