DenizBank emekçisi boyun eğmiyor

Özel sektör ve bankaların büyük borç stoku ülkenin bütünü, emekçilerin tamamı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Siyasi iktidarla birlikte bu büyük borç sarmalını emekçilerin üzerine yıkma uğraşları devam ederken banka ve finans emekçilerinin çalışma koşulları da ağırlaşıyor. Sadece artan iş miktarı değil, dönmeyen krediler, bozulan "iş modelleri"nin üst yönetimlerde yarattığı stres de emekçilere psikolojik baskı uygulamanın gerekçesi oluyor.
Sektörde en ağır çalışma ve baskı koşullarına sahip bankalardan biri olan DenizBank'ta dün birbirinden tamamen farklı kent ve birimlerde çalışan üç emekçi isyan etti. Arkadaşının babasının cenazesi için izin verilmeyen bir emekçi tepkisini ifade ettiği bir e-postayı tüm kuruma göndererek istifasını duyurdu. Bir diğer emekçi de benzer şekilde insanlık dışı çalışma koşulları ve yönetici hırsını dile getirdiği bir mektupla ayrılık kararını deklare etti. Tepkilere destek veren ve kendi içinde bulunduğu durumu anlatan bir başka emekçi de yine tüm kuruma gönderdiği mektupla düşüncelerini ifade etti.
DenizBank Halk Komitesi, dünkü gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bankanın satış sürecinde kendi koltuklarını garantileyen üst yönetimin emekçilere sefalet ücretlerini, uzun çalışma saatlerini, işten atma tehditlerini layık gördüğü vurgulanarak baskıların "kıyafet kontrolleri"ne kadar uzandığı belirtildi.
"Hükümet ile iyi geçineceğim derken sermayesini köprülere, otoyollara, havalimanlarına, imajını mescitlere bağlayan, sendikasyonlar yenilenemeyince, yandaş firmalara bol keseden dağıtılan krediler dönmeyince de çareyi Arap Bankalarına satışta alan DFHG yönetiminin banka emekçilerine daha az ücret, daha fazla baskı uygulamasında şaşılacak bir yan bulunmuyor" denilen açıklamada DenizBank emekçileri, her gün sayıları artan boyun eğmeyen emekçilere, "bu düzeni değiştirme programı"na örgütlenme, mücadele etme çağrısı yaptı.
Dün akşam saatlerinde DenizBank Genel Müdürlüğü önünde, iş çıkışında emekçilere Boyun Eğme gazetesi dağıtımı ve birlikte mücadele çağrısı da yapıldı.
DenizBank Halk Komitesi'nin yaptığı açıklamanın tam metni:
Baskı, mobbing ve işsizlik tehdidinin giderek yoğunlaştığı DenizBank'ın farklı Bölge Müdürlüklerine bağlı şubelerde çalışan üç emekçi işi pahasına boyun eğmemeye karar verdi ve istifasını ve isyanını tüm Banka'ya gönderdikleri e-posta ile duyurdu.
"Önemli" başlıklı bir e-posta ile üst düzey yöneticiler dahil neredeyse tüm Banka kullanıcıları, bu başlıklar altında yazılmış e-postalarla işyerinde aşağılanan, emeğinin karşılığında yalnızca hakarete uğrayan, en basit insani gereksinimlere bile zaman bulamayan üç Banka emekçisinin "bir daha görüşememek dileğiyle" ulaştırdığı mesajları okudu.
Mayıs ayı sonunda Tarım işkolunda başlayan isyan, Bireysel işkolunda Satış Yöneticisine, son olarak Gişe Satış Sorumlusu'na ulaştı. Durum Kobi, Ticari ve Kurumsal işkollarında, Genel Müdürlük birimlerinde hiç de farklı değildir.
Bugün DenizBank'ın tüm işkolları, şubeleri, Bölge Müdürlükleri, Genel Müdürlük çalışanları aynı ağır sorunlarla mücadele ediyor.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun (DFHG) son satışında ilk üç maddeye kadrolarının garanti edilmesini ve satıştan alacakları primlerini koyma marifetine sahip üst yönetimin, çalışanlara sıra geldiğinde asgari ücrete yakın ücret ile köy köy, sokak sokak gezdirdiği, fazla mesai ücreti ödemeden saatlerce çalıştırdığı gişecisinden portföy yöneticisine, Bölge Müdürlüğü'nden birim çalışanlarına tüm emekçilerine sefalet ücretlerini layık gördüğünü, işten atma tehditlerinin yöneticilerin dilinden düşmediğini biliyoruz.
Aynı Yönetim, Genel Müdürlük binasında artık okullarda bile yapılmayan kıyafet kontrollerini Disiplin Kurulu şantajıyla yaparken, öte yandan giyim serbestliğini Banka müşterilerine "özgürlük plazası" diye anlatıyor.
Hükümet ile iyi geçineceğim derken sermayesini köprülere, otoyollara, havalimanlarına, imajını mescitlere bağlayan, sendikasyonlar yenilenemeyince, yandaş firmalara bol keseden dağıtılan krediler dönmeyince de çareyi Arap Bankalarına satışta alan DFHG yönetiminin banka emekçilerine daha az ücret, daha fazla baskı uygulamasında şaşılacak bir yan bulunmuyor.
Banka içerisinde serbest görünümlü, ancak faşizmi andıran kıyafet dayatmalarının, saniyelerin sayıldığı yemek molalarının yeni patronların 2 bin ilave işten çıkarma istediği dedikoduları ile aynı zamanda yaşanması bizleri büyük bir mücadelenin beklediğini gösteriyor.
Boyun eğmediği yöneticilerine isyan eden bir DenizBanklının deyişiyle onların "proğramları" olabilir; hükümetlerine öykünen bu örgütlü despotlara bizim yanıtımız ise günden güne çoğalan, sandıklara atılan bir oydan ya da iletilen bir e-postadan fazlası, birlikte, örgütlü bir mücadeleyi bu Banka'da büyütmek olacaktır.
Doğrusu "proğram" değil, işte bu "program" olacak, bugün iki e-postayla korkuları yüzlerinden okunan tepe yöneticiler boyun eğmeyenlerin çoğaldığını, birlikte hareket edebildiğini görmeliler.
Arkadaşlarımızın isyanı, artık direnmekten, mücadele etmekten başka seçenek olmadığının en güzel kanıtlarından biridir.
"Güçlerinde boğulmuş, nefretlerine ve egolarına yenilmiş" patron temsilcilerine yanıtımız örgütlü mücadele olmalıdır.
DenizBank Halk Komitesi, DFHG emekçilerini bu düzeni değiştirme programına örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırmaktadır.