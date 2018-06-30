DenizBank emekçisi boyun eğmiyor

DenizBank'ta farklı birimlerde çalışan üç emekçi baskılara, mobbinge, işsizlik tehdidine isyan ederek, boyun eğmeyeceklerini ilan eden mektupları tüm Banka'ya gönderdiler. DenizBank Halk Komitesi bir açıklama yaptı ve tüm emekçileri, DenizBank yönetiminin, sermayenin 'proğramı'na karşı 'bu düzeni değiştirme programı'nda örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırdı.

Özel sektör ve bankaların büyük borç stoku ülkenin bütünü, emekçilerin tamamı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Siyasi iktidarla birlikte bu büyük borç sarmalını emekçilerin üzerine yıkma uğraşları devam ederken banka ve finans emekçilerinin çalışma koşulları da ağırlaşıyor. Sadece artan iş miktarı değil, dönmeyen krediler, bozulan "iş modelleri"nin üst yönetimlerde yarattığı stres de emekçilere psikolojik baskı uygulamanın gerekçesi oluyor.

Sektörde en ağır çalışma ve baskı koşullarına sahip bankalardan biri olan DenizBank'ta dün birbirinden tamamen farklı kent ve birimlerde çalışan üç emekçi isyan etti. Arkadaşının babasının cenazesi için izin verilmeyen bir emekçi tepkisini ifade ettiği bir e-postayı tüm kuruma göndererek istifasını duyurdu. Bir diğer emekçi de benzer şekilde insanlık dışı çalışma koşulları ve yönetici hırsını dile getirdiği bir mektupla ayrılık kararını deklare etti. Tepkilere destek veren ve kendi içinde bulunduğu durumu anlatan bir başka emekçi de yine tüm kuruma gönderdiği mektupla düşüncelerini ifade etti.

DenizBank Halk Komitesi, dünkü gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bankanın satış sürecinde kendi koltuklarını garantileyen üst yönetimin emekçilere sefalet ücretlerini, uzun çalışma saatlerini, işten atma tehditlerini layık gördüğü vurgulanarak baskıların "kıyafet kontrolleri"ne kadar uzandığı belirtildi.

"Hükümet ile iyi geçineceğim derken sermayesini köprülere, otoyollara, havalimanlarına, imajını mescitlere bağlayan, sendikasyonlar yenilenemeyince, yandaş firmalara bol keseden dağıtılan krediler dönmeyince de çareyi Arap Bankalarına satışta alan DFHG yönetiminin banka emekçilerine daha az ücret, daha fazla baskı uygulamasında şaşılacak bir yan bulunmuyor" denilen açıklamada DenizBank emekçileri, her gün sayıları artan boyun eğmeyen emekçilere, "bu düzeni değiştirme programı"na örgütlenme, mücadele etme çağrısı yaptı.

Dün akşam saatlerinde DenizBank Genel Müdürlüğü önünde, iş çıkışında emekçilere Boyun Eğme gazetesi dağıtımı ve birlikte mücadele çağrısı da yapıldı.

DenizBank Halk Komitesi'nin yaptığı açıklamanın tam metni: