BSH'de kitlesel işten atmalar kapıda, Türk Metal ortada görünmüyor

Çerkezköy'de ev aletlerinin üretildiği BSH fabrikasında bir aydır sözleşmeli işçiler küçük gruplar halinde işten çıkarılırken, işten çıkarmaların kadrolu işçilere de yansıyacağı belirtiliyor. Kitlesel işten çıkarmaların kapıda olduğu fabrikada örgütlü Türk Metal'se ortada görünmüyor.

Çerkezköy’de bulunan soğutucu, bulaşık, çamaşır ve fırın fabrikalarının olduğu BSH’de ya bantların çalışması durduruluyor ya da vardiya sayıları düşürülüyor. Bir aydır sözleşmeli işçiler, sözleşmeleri bitmeden küçük gruplar halinde işten atılıyor. İşten atılmaların sadece sözleşmelilerle kalmayacağı, kadrolu işçilere de yansıyacağı konuşuluyor.

Evrensel gazetesinden Tuncay Sağıroğlu'nun haberine göre, yaşanan durgunluğun faturası işçiye kesilirken, örgütlü sendika Türk Metal ise ortada görünmüyor. BSH işçileri, “Faturayı ödememek için birleşmeliyiz” çağrısı yapıyor.

ÜRETİM YAVAŞLADI İŞÇİNİN DÜZENİ DEĞİŞTİ

Her sene üretim rekorlarının kırıldığı BSH’deki eski işçiler, üretimin durgunluğunu “İlk defa böyle bir sene gördük” diyerek anlatıyor. Çamaşır, bulaşık ve fırın bölümlerinde bantların kapatılması planlanıyor. Özellikle soğutucu bölümünde bantlarda vardiya sayısı düşürülüyor. Açıkta kalan işçilerin bölümleri değiştirilirken, bazıları diğer bantlara kaydırılıyor. Lojistik ve soğutucu bölümünde çalışan sözleşmeli işçiler blok 5 ve diğer fabrikaların mal tedarik depolarına kaydırılıyor. Bu kaydırmalarla bütün düzenlerinin bozulduğunu belirten işçiler, “Birçoğumuzun ilk sözleşmesi. Çalıştığımız yere alışmıştık. Ama sözleşme bitimine az bir zaman kala bölümlerimiz değiştiriliyor” diyerek tepki gösteriyor.

KİTLESEL İŞTEN ATILMALAR KAPIDA

Çamaşır fabrikasında üretimi durdurulacak bantta, yarısı taşeron yarısı kadrolu olan 150 işçi çalışıyor. “Bant kapatılınca ne olacak” diyen işçiler kaygı içinde çalışıyor. 7 bin işçinin çalıştığı BSH’de sözleşmeli olarak çalışan 2 bin işçinin sözleşmeleri ağustos ve eylül ayında bitiyor. Bu sene hiçbir sözleşmelinin kadroya alınmayacağı ve sözleşmelerinin yenilenmeyeceği söyleniyor. Bundan dolayı eylül ayına kadar kitlesel işten atmalar bekleniyor. İşten atmaların sadece sözleşmelilerle sınırlı kalmayacağı, kadrolu işçilerin de işten atılacağı konuşuluyor. “Eylül ayına kadar sözleşmeliler işten çıkarılarak işçi sayısının 5 bine düşeceği konuşuluyor. Ama sadece bununla da sınırlı kalmayıp eylül ayından sonra da işçi sayısının 3 bin 500’lere kadar düşürüleceği konuşuluyor” diyen bir işçi bu söylentilerin sadece işçilerin içinde değil, yetkililerin ağzından da çıktığını belirtiyor.

KALANLAR KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRILMAK İSTENİYOR

11 Ağustos’ta duruşa girecek fabrikada Kurban Bayramı sonrası işbaşı yapılacak. Bu süre içinde bakıma girecek fabrikada bazı bantlarda yeni düzenlemelere gidilerek batların hızının artırılacağı söyleniyor. Fabrika bir taraftan iş az diye işçi atarken diğer taraftan ise çalışan bantların hızını arttırmaya çalışıyor. Bir işçi, “Fabrika kârdan zarar etmemek için işçi atarken, kalanları ise köle gibi çalıştırmak istiyor. Fabrika daha az işçiyi daha hızlı çalıştırarak daha fazla üretim yapmak istiyor” diye tepki gösteriyor.

TÜRK METAL ORTADA GÖRÜNMÜYOR

Aylardır üretimin durgun oluşundan dolayı işten atma söylentilerinin olduğu ve bunun artık ete kemiğe büründüğü bugünlerde fabrikada örgütlü olan Türk Metal ise ortalıkta görünmüyor. İşçiler, sadece işten atma söylentilerinin başladığı bir ay önce temsilcilerin bölümleri gezerek, “İşlerin durgun olduğunu ama 500-1000 işçi atılacak söylentilerinin doğru olmadığını” anlatmalarının dışında hiçbir açıklama yapmadığını söylüyor. “Şimdi işten atmalar artık söylentiden çıktı, hayata geçmeye başladı. Üretim hatları yeniden planlanmaya çalışılıyor. Fabrika 20 gün duruşa gidecek. Herkes kaygılı” diyen bir işçi, şu an sendika temsilcilerinin ortada görünmemesine tepki gösteriyor. Başka bir işçi de “Sözleşme imzalanınca kendilerini havai fişekler ile karşılatanlar şimdi nerede” diye soruyor.

FATURA HEP İŞÇİYE KESİLİYOR

“Aldığımız zamlar eridi. Çarşı pazar ateş pahası. Üst vergi dilimine girdiğimizden dolayı ücretlerde azalma başladı. Faturalara yapılan zam otomatiğe bağlandı. Bir de bunun üstüne işten atılmalar söz konusu. Geleceğimizi göremiyoruz” diyen Bir BSH işçisi şöyle devam ediyor: “Her sene üretim rekorları kırdık da ne oldu. Hep fabrika kâr rekoru kırdı. Biz ise asgari ücret ile çalışıyorduk. Şimdi işler biraz azalınca fatura işçiye kesiliyor. Her yerden bizim üzerimize geliyorlar. Yıllardır rekor kıranlar bu faturayı ödemeli.”

BAYRAMDA KURBAN OLMAMAK İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

İşçiler bir taraftan iş derdine düşerken diğer taraftan buna karşı ne yapılabileceğini de tartışıyor. Bir BSH işçisi, “İşçiler iş derdine düştü. Sözleşmeliler umudunu fabrikadan kesti. Kadrolu olan işçiler atılanların arasına girmemek için çabalıyor. Ama ücreti yüksek işçiler daha kaygılı. Sendikanın alacağı tutum önemli ama kimse sendikaya güvenmiyor. İşimiz çok zor ama kurbanlık koyun gibi beklemek yerine bir şey yapılmalı. Bu bayramda biz kurban olmamak için birleşmeliyiz” çağrısını yapıyor.