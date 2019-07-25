Aliağa işçileri için yarım gün iş bırakılacak

Genel-İş Sendikası, 69 gündür direnişte olan Aliağa işçilerinin işe geri alınmaması durumunda yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı.

Genel-İş Sendikası, 69 gündür direnişte olan 187 işçinin işe geri alınmaması durumunda yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı.

Genel-İş Sendikası'nın Aliağa Demokrasi Meydanında düzenlediği dayanışma konserinde konuşan Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, ''Belediye bütçesini azaltan işçiler değil onların rantçı politikalarıdır. Aliağa’nın en değerli arazisini kime nasıl sattınız, çıkın açıklayın. Aliağa halkından işçileri çıkarmak için yetki aldığınızı söylediniz. Adı Demokrasi olan bu meydana bir sandık kuralım, Aliağa halkı size böyle bir yetki vermediğini size gösterecektir'' dedi.

6 YA DA 7 AĞUSTOS'TA KONAK MEYDANI'NDA

Ali Haydar Kaya, ''Tüm şube başkanlarımız ve iş yeri temsilcilerimizle birlikte söz veriyoruz. Eğer işten atmalara son vermez ve atılan işçileri geri almazsanız, ayın altısında ya da yedisinde İzmir’in göbeğinde Konak Meydanı’nda Aliağa işçileri için yarım gün iş bırakacağız'' diye konuştu.