TKP işten atılan Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret etti

TKP, İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li belediye başkanı tarafından işten atılan 179 belediye işçisini, direnişlerinin 56. gününde ziyaret etti.

İzmir'de MHP'li Aliağa Belediyesi'nde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işlerinden atılan işçiler direnişin 56. gününde.

Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, yerel seçimlerin ardından işten çıkardığı işçiler hakkında seçimlerde verilen oyları kast ederek halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını söylemesi büyük tepki çekmişti.

Direnişin 56. gününde 100'ü kadrolu, 79'u taşeron toplam 179 işçinin işten atılması, işçiler açısından tarihsel olarak kazanılmış bir hak olan kadrolu, güvenceli işçiliğe dair de bir hukuksuzluk olarak görülüyor.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü bugün direnişteki işçileri ziyaret etti. İşçilerin moralinin yüksek olduğunun gözlendiği ziyarette parti üyeleri direnişe destek olmak için işçilerin imza kampanyasına da katıldılar. Karşılıklı dayanışma duygularının iletildiği ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı.



