Venezuela ordusundan Maduro'ya destek: Anayasamızı ve egemenliğimizi koruyacağız

Venezuela ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek açıklaması yaparak 'Dayatılan başkanı kabul etmeyeceğiz. Anayasamızı ve egemenliğimizi koruyacağız' dedi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, silahlı kuvvetlerin ABD destekli Juan Guaido'nun başkanlığını tanımayacağını ilan etti.

Venezuela Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu başkan olarak tanımayı sürdürdüğünü ilan eden Venezuela ordusu, "Dayatılan başkanı kabul etmeyeceğiz" dedi.

Padrino Lopez tarafından yapılan açıklamada "Anayurdun askerleri gizli çıkarları olanlar tarafından yasadışı olarak dayatılan başkanı kabul etmeyecek" diyerek, Venezuela ordusunun "anayasayı ve ulusal egemenliği koruyacağını" söyledi.

ABD YANLISI ÜLKELERDEN TRUMP'A DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamış, Trump'ın açıklamasının ardından bölgedeki ABD destekli hükümetler benzer yönde karar almıştı.

Meksika, Bolivya ve Uruguay'ın da aralarında olduğu ülkelerse ABD destekli darbe girişimine karşı Maduro'ya destek açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ GUAİDO DARBE ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Venezula’da ABD yanlısı muhaletin lideri Juan Guaido 10 gün önce darbe çağrısı yapmış, bu açıklama ABD tarafından desteklenmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Guaido muhalefetine olan desteklerini dile getirerek, “Donald Trump yönetimi, Venezuela Milli Meclisinin hükumetin meşru bir parçası olduğunu destekliyor. Guaido’nun Madoro’yu, iktidarı zorla ele geçiren gaspçı olarak nitelendirmesi de cesaretli bir karar" sözlerini kullanmıştı.