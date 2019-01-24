ABD'nin hedefindeki Venezuela'ya dayanışma mesajları

ABD'nin Venezuela’da 'muhalefet' lideri Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından Küba, Bolivya ve Meksika Venezuela halkının yanında yer aldığını ilan etti.

ABD'nin Venezuela’da "muhalefet" lideri Juan Guaido'u "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ve Venezuela ordusunu "göreve çağırması"nın ardından çok sayıda ülke darbe girişimine karşı Venezuela'nın yanında yer aldığını ilan etti.

Küba Halk Meclisi yaptığı açıklamada "ABD destekli darbe girişimine karşı Venezuela halkını ve yasal lideri Maduro'yu" desteklediğini duyurdu.

'EMPERYALİST TEHDİT BERTARAF EDİLECEKTİR'

Bolivya'dan yapılan açıklamada Venezuela halkı ve lideri Maduro'nun yanında yer almaya devam edileceği ilan edilirken, "Venezuela'nın onurlu halkı, karşı karşıya kaldığı emperyalist müdahale tehdidini bertaraf edecek güçtedir" ifadelerine yer verildi.

'POLİTİKAMIZDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Meksika Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada ise, Guaido'nun başkanlık iddiası ve Washington'un tanıma hamlesinin Meksika'nın Venezuela politikasında bir değişikliğe yol açmadığı belirtildi.

RUSYA: ABD YENİ BİR RENKLİ DEVRİM YARATMA ÇABASINDA

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, RIA-Novosti'ye yaptığı açıklamada, “Rusya Maduro'yu Venezuela'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak” dedi. Klimov, ABD'nin Venezuela'da yeni bir renkli devrim organize etmeye çalıştığını söyledi.