Venezuela'da Trump'ın desteğini alan ABD yanlısı Guaido 10 gün önce darbe çağrısı yapmıştı

Venezula’da ABD yanlısı muhaletin lideri Juan Guaido 10 gün önce darbe çağrısı yapmış, bu açıklama ABD tarafından desteklenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıma kararı aldığı Juan Guaido, 10 gün önce orduya darbe çağrısında bulunmuştu.

Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun "devrilmesi ve geçici bir hükumet kurulması için" ordudan destek istemişti.

ABD'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Guaido muhalefetine olan desteklerini dile getirerek, “Donald Trump yönetimi, Venezuela Milli Meclisinin hükumetin meşru bir parçası olduğunu destekliyor. Guaido’nun Madoro’yu, iktidarı zorla ele geçiren gaspçı olarak nitelendirmesi de cesaretli bir karar" sözleri ile ilan etti.

Guaido'nun devrilmesi için orduya çağrıda bulunduğu Maduro, Mayıs 2018’de yapılan seçimlerde yüzde 67 oyla ikinci kez başkanlığa seçilmişti.

Nicolas Maduro'ya başkent Caracas’ta Ağustos ayında katıldığı bir askeri törende suikast girişiminde bulunulmuştu.

ORDUDAN MADURO'YA DESTEK AÇIKLAMASI

Guaido'nun orduya yönelik darbe çağrısı beklediği karşılığı bulmazken, son yaşananların ardından da ordu Maduro'ya destek verdiğini yeniden duyurdu.

Ordu açıklamasında ABD tarafından dayatılan başkanın kabul edilemeyeceği, ordunun Venezuela anayasasını ve ülkenin egemenliğini koruyacağı söylendi.