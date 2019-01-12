Venezuela'da ABD yanlısı muhalefetten orduya 'darbe' çağrısı

Venezula’da ABD yanlısı muhaletin lideri Juan Guaido, 'hükümetin devrilmesi' için orduya çağrıda bulundu.

Venezula’da, ABD yanlısı muhaletin kontrolünde bulunan Milli Meclis’in Başkanı Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun "devrilmesi ve geçici bir hükumet kurulması için" ordudan destek istedi.

Anayasanın meclise geçici bir hükumet kurma yetkisi verdiğini belirten Guaido, bunun için ordunun destek vermesini, halkın değişiklik istemek için sokağa dökülmesini istedi.

ABD: CESUR BİR HAREKET, DESTEKLİYORUZ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Guaido muhalefetine olan desteğini “Donald Trump yönetimi, Venezuela Milli Meclisinin hükumetin meşru bir parçası olduğunu destekliyor. Guaido’nun Madoro’yu, iktidarı zorla ele geçiren gaspçı olarak nitelendirmesi de cesaretli bir karar" sözleri ile ilan etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ikinci altı yıllık başkanlık dönemine önceki gün yemin ederek başladı. Maduro, Mayıs 2018’de yapılan seçimlerde yüzde 67 oyla ikinci kez başkanlığa seçilmişti.

Nicolas Maduro'ya başkent Caracas’ta ağustos ayında katıldığı bir askeri törende suikast girişiminde bulunulmuştu.