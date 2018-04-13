Trump Trans-Pasifik Ortaklık Antlaşması'na geri dönülmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce karşı çıktığı ve çekildiği Trans-Pasifik Antlaşması'na geri dönülmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi danışmanlarından Trans-Pasifik Ortaklık Antlaşması'na (TPP) geri dönülüp dönülemeyeceği konusunda bilgi istedi.

Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın bu konuda ticaret danışmanlarını görevlendirdiğini kabul ederken, görevlendirilen isimlerin ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow olduğu açıklandı.

Trump'ın danışmanlarının "daha iyi bir anlaşma yapılıp yapılamayacağını" da inceleyecekleri duyuruldu.

Anlaşmadan çekilen Trump, TPP'yi "felaket" olarak nitelendirmişti.

ABD'li senatör Ben Sasse da, Trump'ın anlaşmaya katılma fikrini birden fazla kez önerdiğini söyledi. Sasse'a göre Trump, Larry Kudlow'a seslenerek "Larry, bunu yap" dedi.