Trump: Krala üretimi artır dedim, kabul etti

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'dan petrol üretimini artırmasını istediğini, onun da kabul ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştüğünü ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimi artırmasını istediğini bildirdi.

Trump'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın petrol üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar çok yüksek! (Kral Selman) Kabul etti!"

SON DÖRT GÜNDE PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 6,5 ARTIŞ

İran'a yönelik ABD yaptırımları ve son olarak ABD'nin müttefiklerinden İran'dan petrol ithalatını kesmelerini istemeleriyle petrol fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Son 4 işlem gününde Londra Brent tipi ham petrolün fiyatı yüzde 6,5, WTI türü ham petrolün fiyatı da yüzde 9,3 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ise ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 30'a yaklaştı.