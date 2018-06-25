‘Petrol fiyatları dalgalanmaya devam edecek'

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ardından petrol piyasasındaki arz eksikliği fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Rusya ve Suudi Arabistan’ın OPEC anlaşmasını uzatması ve OPEC ülkelerinin toplam üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil artırması fiyatları düşürmede etkili olmayacak gibi görünüyor.

ABD’nin İran ile nükleer anlaşmasından çekilmesini ile yeniden gündeme gelen yaptırımlarla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçmişti. OPEC ve bağlı devletlerin müdahalesi ile pazara günlük 1 milyon varil ekstra üretim ile yükselişin önü alınmaya çalışılsa da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı sadece yüzde 1 civarından bir düşüş sergiledi.

Reuters haberine göre Dünyanın en büyük beşinci petrol üreticisi olan İran’ın arzında azalma küresel ölçekte bir boşluk yaratırken, bu boşluğu kapamaya yönelik Rusya ve Suudi Arabistan’ın ek üretimlerde buluncağı iddiaları ortaya atılmıştı. Rusya ve Suudi Arabistan ise 17 Haziran’da OPEC ile olan anlaşmalarını uzattıklarını ilan ederek 2018’İn üçüncü çeyreğinde üretimi 1,5 milyon varile çıkarmayı teklif edeceklerini söylemişti.

YEDEK KAPASİTELER YETERSİZ

Talebin karşılanmasına yönelik çabaların iyi gittiğini iddia eden yetkililerin aksine piyasaların yıl içerisinde toparlanması mümkün görünmüyor. Talebi karşılamadaki son çabanın öncekilere göre daha büyük miktarda olduğunu vurgulayan ABD Bankası Goldman Sachs bunun hedeflenen stokları dengede tutmak için yetersiz olduğunu açıkladı. Analistler ise büyük çaplı üretim artışlarına rağmen şu anki stokların düzeyinin yetersiz olduğunu söylüyor.

Brent tipi ham petrolün şu anki fiyatı 74 dolar civarında seyrediyor.