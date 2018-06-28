İran’a yaptırımlar ABD petrol stoklarını eritiyor

Müttefiklerinden İran’dan petrol ithalatını kesmelerini isteyen ABD’de petrol stoklarındaki düşüş piyasalarda ham petrol fiyatının yükselişini daha da artırdı. ABD dış ticaret açığına ve nominal büyümesine olumlu etkileri bulunan petroldeki artışın, Türkiye gibi ham madde ve enerjide dışa bağımlı ülkelerde alım gücünü aşağı çektiği görülüyor.

ABD’nin İran’a yaptırımları tekrar gündeme getirmesinin ardından zirveyi gören petrol fiyatlarında artış devam ediyor. Müttefiklerinden İran'dan petrol ithalatını durdurmalarını isteyen ABD’de petrol stoklarındaki sert düşüş piyasalarda ham petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

Mart ayından bu yana petrol üretimini neredeyse aralıksız artıran ABD’de, ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 114 bin varil artışla 8,36 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 626 bin varil artışla 3 milyon varile yükseldi. Stokların 2,6 milyon varil düşeceği tahminine karşı ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil (yüzde 2,3) azalışla 416,6 milyon varile geriledi.

ABD EN BÜYÜK ÜRETİCİ OLABİLİR

Günlük üretimdeki artışının gelecek yıl 11,8 milyon varile ulaşarak ABD’yi dünyanın en büyük ham petrol üreticisi yapacağı tahmin ediliyor.

ABD stoklarındaki düşüşe paralel olarak Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da 73,06 dolara çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan artışın, ABD dış ticaret açığını azaltmada etkili olduğu ve büyümeye nominal bir katkıda bulunacağı görülüyor.

YAPTIRIMLARIN ARDINDAN TALEP KARŞILANAMIYOR

Geçen hafta Rusya ve Suudi Arabistan’ın OPEC anlaşmasını uzatarak piyasaya günlük 1 milyon varil ekstra üretimle yükselişin önü alınmaya çalışılsa da, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı sadece yüzde 1 civarında bir düşüş sergiledi.

Büyük çaplı üretim artışlarına rağmen şu anki stokların düzeyinin talebi karşılamada yetersiz olduğu hissediliyor.

ALIM GÜCÜ AZALIYOR

Petrol fiyatlarındaki artış ve dolardaki yükselişin enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’ye doğrudan yansıması kaçınılmaz görülüyor. Türkiye’nin yanı sıra kimi Avrupa Birliği üyeleri gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde de alım gücünü aşağı çeken petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın emekçi sınıflara etkisinin daha da ağırlaşacağı tahmin ediliyor.