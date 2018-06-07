​Nisan ayında ABD dış ticaret açığı azaldı. Azalmada ihracat artarken ithalatın düşmesi etkili oldu. İhracat artışında petrol fiyatlarındaki artışın rol oynadığı görülüyor.

ABD Ticaret Bakanlığı Nisan ayı ticaret verilerini açıkladı. İhracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve buna bağlı olarak dış ticaret açığının gerilediği görülüyor. İthalattaki azalmada ticaret kısıtlamaları etkili olurken ihracat artışı esas olarak petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

Reuters’ın haberine göre ABD’nin ticaret açığı, sanayi ürünleri ve soya fasulyesi ihracatındaki artışla beraber en Nisan ayında düşük değerleri gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada ticaret açığının yüzde 2,1 gerilemeyle 46,2 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu değer geçen yılın Eylül ayından beri en düşük değer.

Reel ticaret açığındaki bu dalga korunabilirse, ticaret ikinci çeyrek dönemde GSYH’ye katkıda bulunması bekleniyor. Ocak-Mart arasındaki dönemde ticaretin GSYH’ye katkısı nötr olmuştu.

BÜYÜMEDE GÜÇLENMENİN DEVAM ETMESİ BEKLENMİYOR

Üretim, tüketici harcamaları ve istihdam verilerine göre Atlanta Federal Bankası’nın yaptığı hesaplamalara göre ekonomik büyüme ikinci yüzde 4’e ulaşması bekleniyor. İlk çeyrekte bu oran yüzde 2,2’ydi.

Fakat ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan “korumacı” ticaret politikasının iyiye gidiyor gibi gözüken ekonomik duruma tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Mart ayında Trump, yabancı üreticilerle rekabet konusunda yerli üreticileri rahatlatacağı iddiasıyla çelik ve alüminyum ithalatına sınırlandırmalar getirdi.

Geçen hafta Trump çelik ve alüminyum ithalatına yönelik düzenlemeleri Kanada, Meksika ve AB’yi de kapsayacak şekilde genişletti. Meksika’ysa cevap olarak ABD’nin sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatına sınırlandırmalar getirdi. Kanada’ysa yakında viski, portakal suyu, çelik, alüminyum ve diğer ABD ürünlerine sınırlandırmalar getireceğini açıkladı.

Çin’le ABD arasındaki ticaret savaşıysa hala sürüyor. Washington ve Pekin birbirlerini dişe diş yaptırımlarla tehdit etmeye devam ediyor. Şu an bu yaptırımlar her bir taraf için 150 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsıyor. Trump’a göre ticaret partnerleri ABD’den faydalanıyor, fakat iktisatçılar Trump’ın yaptırımlarının ekonomiye ciddi zararlar vereceği görüşünde.

TİCARET AÇIĞINDA DARALMA GEÇİCİ

İktisatçılar, ticaret açığının daralmaya devam etmesini beklemiyor. Yaptırımların ticaret açığının küçülmesinde çok az katkıya sahip olabileceğidüşünülüyor. Doların değer kazanması, ABD’nin düşük tasarruf oranı, 1,5 trilyon dolarlık vergi indirimi gibi gelişmeler ABD’nin cari açığının süreceğine işaret ediyor.

Nisan’da toplam ticaret açığı azalmakla birlikte ABD’nin Çin’le olan ticaret açığının yüzde 8,1 arttığı görülüyor. Açığın azalmasında en önemli katkının Meksika’dan kaynaklandı, bu ülke ile olan ticaret açığının yüzde 29,8 azaldı.

Dış ticaret açığındaki düşüşte ihracat yüzde 0,3 artarken ithalatın yüzde 0,2 azalması etkili oldu. İhracattaki artışta ise en önemli belirleyen petrol fiyatlarındaki artış. Petrolün varil fiyatındaki artışa bağlı olarak petrol gelirleri arttı.

Nisan ayında hizmet ve mal ihracatı yüzde 0,3 artarak 211,2 milyara ulaştı. ABD’nin ihracatı son üç aydır düzenli olarak artıyor. Nisan ayındaki artış, sanayi ve petrol ürünlerinin satışındaki 1,3 milyar dolarlık artışla desteklendi.

Nisan ayında mal ve hizmet ithalatı yüzde 0,2 düşüşle 257,4 milyar dolara geriledi. Tüketici malları ithalatı 2,8 milyar dolar düşüş yaşarken, cep telefonu ve diğer ev eşyası ithalatı da 2,2 milyar dolar azaldı. Motorlu taşıt ithalatı 1 milyar dolar düştü.