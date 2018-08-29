Trump, Japon Başbakanı'na Pearl Harbour'ı mı hatırlattı?

Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da görüştüğü Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye 'Pearl Harbour'ı hatırlıyorum' dediğini öne sürdü. Gazetenin bir diğer iddiasıysa, Japonya'nın Temmuz ayında Vietnam'da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi ABD'den sakladığıydı. Japon hükümeti Pearl Harbour iddiasını yalanladı.

Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran ayında Beyaz Saray'ı ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye Pearl Harbour baskınını hatırlattığı iddia edildi. Görüşmeye katılan kaynaklardan edindiği bilgiye dayandırdığı iddiasında gazete, ticaret gerilimlerinin ele alındığı toplantıda Trump'ın Abe'ye "Pearl Harbour'ı hatırlıyorum" dediğini ileri sürdü.

Trump'ın ticaret gündemli toplantıda "iyi dostu" olarak tanımladığı Abe'ye, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın ABD'nin Hawaii adalarındaki askeri üslerine karşı düzenlediği Pearl Harbour saldırısını hatırlattığı iddiası dikkat çekmişti.

Haberde, ABD'nin sıkı müttefiki Japonya'yı ek gümrük vergilerinden muaf tutmadığı da hatırlatılarak, Abe'nin Trump'la yakın ilişkisine yaptığı yatırımı ticari ilişkilerde avantaja çeviremediği, ülkeye yeni otomotiv ek vergilerinin yolda olduğu belirtilmişti.

Washington Post'taki makalede ayrıca Japonya'nın istihbarat servisi şefinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) yetkilileriyle Temmuz ayında Vietnam'da bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bunu ABD'den gizlediğini öne sürdü.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Pearl Harbour iddiasını yalanladı, Vietnam'daki görüşmeyle ilgili ise bir yorumda bulunmadı.

Suga bugün düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "basında çıkan her haberle ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı" notunu düştü, ancak Pearl Harbour'ın gündeme gelmesiyle ilgili "bu doğru değil" ifadesini kullandı.

Suga, Vietnam'da KDHC yetkilileriyle "gizli" görüşme konusundaki iddiayla ilgili ise bir yorumda bulunmadı. Washington Post, bu görüşmeyi ticari gerilim artarken Japonya'nın ABD'den uzaklaşmasına bir örnek olarak yorumlamıştı.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığı tarafından dün yayımlanan bir belgede KDHC'nin hâlâ bir "nükleer tehdit" oluşturduğu ileri sürüldü. Japonya, ABD'nin Güney Kore ile askeri tatbikatları durdurmasını da eleştirmişti.