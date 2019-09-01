'Taliban ile Afgan hükümeti yetkilileri anlaşma yapabilir'

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Katar’da Taliban yetkilileriyle yaptığı 9. tur görüşmelerinin ardından pazar günü Kabil’e giderek istişarelerde bulunacağını söyledi. ABD ve Taliban müzakerecilerinin, Afganistan’da barış görüşmelerinin başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşma yapmak üzere oldukları öne sürülürken, anlaşma yapılması halinde, ABD'nin sayıları 14 bine ulaşan askerini kademeli olarak çekmeyi planladığı iddia edildi.

ABD ve Taliban müzakerecilerinin, "barış görüşmelerinin" başlamasına olanak sağlayacak bir anlaşma yapmak üzere oldukları öne sürüldü.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar’da Taliban yetkilileriyle yaptığı 9. tur görüşmelerinin ardından pazar günü Kabil’e giderek istişarelerde bulunacağını söyledi.

Halilzad, “Şiddeti düşürecek ve Afganların müzakere etmek için bir araya gelip kalıcı ve onurlu bir barış ile ABD’yi tehdit etmeyecek egemen ve birleşmiş bir Afganistan’ı görüşmelerini olanak sağlayacak anlaşmanın eşiğindeyiz” diye konuştu.

Ön anlaşmanın sağlanırsa, Taliban ve Afgan hükümeti yetkililerinin, Norveç’in başkenti Oslo’da görüşmeleri öngörülüyor.

