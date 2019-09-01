Afganistan'da intihar saldırısı: 10 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan Kunduz'da düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi'nin yaptığı açıklamaya göre saldırı Afganistan'daki Kunduz'un merkezindeki emniyet yetkililerine düzenlendi.

Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, aralarında Kunduz Emniyet Müdürü Manzur Estanikzey'in de bulunduğu 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kunduz'a giden Savunma Bakanı Esadullah Halid, çatışmalarda yaşamını yitirenlerden 9'unun güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu Kunduz merkezinde yer alan birçok bölgede kontrolü sağladıkları iddia edildi.