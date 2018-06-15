Suudi koalisyonundan Yemen’e hava saldırısı

Yemen’de Husilerin elindeki Hudeyde liman şehrini kuşatan Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, bu sabah da şehre hava saldırıları düzenledi. Husilerin lideri El-Husi halkı 'ABD ve İsrail maşalarına karşı' cepheye çağırdı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona ait hava kuvvetleri Yemen’in Hudeyde liman şehrine saldırılarını sürdürüyor. Husilerin kontrolündeki Hudeyde’de koalisyon uçakları bayram sabahı şehrin bazı noktalarını hedef aldı.

Husi güçlerine ait yayın organları Suudi liderliğindeki koalisyonun Hudeyde Havalimanına ve şehrin bazı noktalarına hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Saldırıların yoğunlaştığı havalimanının bazı kısımlarının ve şehir içindeki bazı yerleşim bölgelerinin ağır hasar gördüğü belirtilirken, Husi güçlerinin bölgeyi terk etmedikleri ifade edildi.

Al Masdar’ın haberine göre, Hudeyde kenti çevresinde Yemen Cumhuriyet Muhafızları ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Direniş Ordusu’na karşı savaşan Husilerin büyük kayıp verdikleri şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Husilere karşı savaşan bu grupların Hudeyde savaşında büyük ölçüde Suudi liderliğindeki koalisyondan medet umduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu ise koalisyon birliklerinin havalimanına metrelerce yaklaştığını duyurdu.

El-HUSİ: ABD VE İSRAİL MAŞALARINA KARŞI CEPHEYE

Husilerin lideri Muhammed Ali El-Husi dün yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in maşalarına karşı halkı cepheye çağırdı. El-Husi “Yemen sahili tarih boyunca işgalciler için stratejik bir hedef olmuştur ve saldırıya karşı durmak yabancı işgali tehlikesine karşı ulusal bir görevdir” dedi.

Reuters’a konuşan Hudeyde'de yaşayan bir işçi olan Muhammed Abdullah, birçok kişinin şehri terk ederek başkent Sana’ya gittiğini, kendi ailesinin de gittiğini ancak kendisinin evini yağmacılardan korumak için kaldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler 22 milyon Yemenlinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve açlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek bu rakamın yıl sonuna dek iki katına çıkabileceği konusunda uyarıyor. Hudeyde Limanı’nın işgali durumunda Yemen’e gıda ve diğer temel malzemelerin tedariki olanaksızlaşacak.

Hudeyde Limanı’nın düşmesi durumunda Husiler kara, deniz ve havadan kuşatılmış olacak.