Nükleer anlaşmalar hükümsüz: Dünya 'Dehşet Dengesi'ne dönüyor

Dünya, nükleer anlaşmaların yürürlükten kalkmasıyla yeni bir krizle karşı karşıya. INF'nin iptalinin ardından ABD ve Rusya, yeni füze geliştirme konusunda yeni füzelerin geliştirilmesi konusunda karşılıklı açıklamalarda bulunurken İran da Nükleer Anlaşması'nda yer alan yükümlülükleri azaltmada üçüncü aşmaya geçildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, INF'nin iptalinin ardından Rusya ve Çin'le yeni nükleer anlaşma yapmak istediklerini söyledi. Dünya 'dehşet dengesi'ne dönüyor ancak bu kez tetiği çekecek manyaklar da iş başında...

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı çekilmesiyle birlikte dünya siyaseti, yeni bir krizin eşiğine geldi.

RUSYA'DAN ABD'YE 'MİSİLLEME' MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'den çekilen ABD'nin yeni füzeler geliştirme niyetine dair dün yazılı bir değerlendirmede bulunmuştu.

ABD'nin hamlelerinin gözlemleneceğinin altını çizen Putin, yeni füzeler geliştirilmesi durumunda kendilerinin de benzer füzeler üretmek zorunda kalacağını açıklamıştı.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMA'DAN AŞAMA AŞAMA ÇEKİLİYOR

ABD'nin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl aynı şekilde tek taraflı çekilip İran'a yaptırım getirileceğini açıklamasının ardından İran da nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerin de azaltılacağını belirtmişti.

İran DIşişleri Bakanı Cevad Zarif, son yaptığı açıklamada İran'ın nükleer anlaşmaya uyumluluğun azaltılmasında üçüncü aşamaya geçildiğini açıkladı.

TRUMP KÜRESEL BOŞLUĞU DOLDURMAYA ÇALIŞIYOR

Anlaşmaların yürürlükten kalkmasıyla dünya siyasetinde yaşanan siyasi boşluklar da gözle görülür duruma geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın INF'nin iptalinin ardından Rusya ve Çin'le yeni nükleer anlaşma hedefinde olduğunu belirtmesi de bu boşluğu doldurma çabaları olarak görülüyor.

Soğuk savaş döneminin bir kavramı olarak "dehşet dengesi", sahip oldukları nükleer silahların bir kez kullanılmaya başlandığında dünyayı defalarca patlatacak güce ulaşması nedeniyle SSCB ve ABD arasında nükleer bir savaşın olanaksızlığını ifade etmek için kullanılıyordu.