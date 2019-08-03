Trump, Rusya ve Çin’le alternatif bir anlaşma istedi

ABD Başkanı Donald Trump, INF’nin iptalinin ardından hem Rusya hem de Çin tarafından yeni bir nükleer anlaşma imzalamak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'le yeni bir füze anlaşması fikri hakkında konuştuğunu ve Çin’in "çok, çok heyecanlı" olduğunu söyledi. Trump sonrasında Rusya’nın da heyecanlı olduğunu söyledi.

ABD ve SSCB arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması, 500 ila 5 bin 500 km menzilli füzelerin imalatını engelliyordu. Önce ABD’nin anlaşmaya artık uymayacağını açıklamasını takip eden süreç sonunda anlaşma fiili olarak dün sona ermişti.

INF anlaşmasının sona ermesini takiben nükleer silahlanma yarışından nasıl kaçınacağına ilişkin sorulara yanıt veren Trump, “Çin'i kesinlikle bir noktaya dahil etmek zorunda kalacağız” dedi. Yeni bir anlaşma isteğini dile getiren Trump, böyle bir anlaşmanın "dünya için harika bir şey" olacağını ve bunun gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

‘ÇOK ÇOK HEYECANLI’

Gazetecilere verdiği demeçte, "Çin bunun hakkında konuşmaktan çok, çok heyecanlandı ve Rusya da. Bu yüzden bir noktada bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Daha önce yapılan bir açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geri çekilme kararının "ağır bir hata" olduğunu söylemiş ve ABD’yi orta menzilli seyir füzeleri fırlatma kabiliyetine sahip MK-41 rampalarını Avrupa’ya konuşlandırarak anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada, "Rusya anlaşmanın sona ermesinden tek başına sorumludur" demişti.