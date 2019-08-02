Rusya: INF artık sona ermiştir

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından Rusya da anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre anlaşma sona ermiş durumda.

500 ila 5,500 km aralığında menzile sahip nükleer füzelerin imalatını yasaklayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre artık geçersiz. 1987’de SSCB ve ABD arasında imzalanan anlaşmadan ABD geçtiğimiz yılın sonunda çekileceğini duyurmuştu.

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise geçtiğimiz ay anlaşmanın geçerliliğinin kalmadığını ve anlaşmayı feshedeceklerini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre anlaşma artık sona ermiş durumda.

BM İKİ TARAFI DA YENİDEN ANLAŞMA İMZALAMAYA ÇAĞIRDI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın feshini kınayarak iki tarafı da yeni bir anlaşma hazırlamaya çağırdı.

Guterres yaptığı açıklamada, “Anlaşma yarın sona erdiğinde, dünya nükleer savaşa karşı değer biçilemez bir sigortasını kaybedecek. Bu durum balistik füzelerin yarattığı tehdidi düşürmek yerine yükseltecek. Sonuç ne olursa olsun, taraflar istikrarsızlaştırıcı adımlardan çekinmeli ve acilen uluslararası silah kontrolü üzerine yeni bir yol için bir anlaşmaya varmalı” sözlerini kullandı.

TRUMP FÜZELER İÇİN YENİ FON İSTİYOR

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer ABD’nin yeni füze üretimlerine hazırlandığını ancak mevcut fonların yetersiz olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, füzelerin üretimi için 96 milyar dolar değerinde fon talep etti ancak Temsilciler Meclisi’nden onay çıkmadı.Gene Reuters’a konuşan bir ABD’li üst düzey askeri personel, meclisin bu adımının ‘Rusya’ya cevap verme olanağını ortadan kaldırdığını’ söyleyerek yeni fon açılmamasının anlaşmayı geri getirmeyeceğini aksine ‘Rusya’ya yardım edeceğini’ belirtti.

Reuters, aynı zamanda ABD’nin önümüzdeki aylarda orta menzilli füze denemelerine başlayacağını iddia etti.

POMPEO, ‘TÜM SORUMLULUK RUSYANIN’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo anlaşmanın geçerliliğini yitirmesi konusunda bütün sorumluluğun Rusya’ya ait olduğunu iddia etti.