ABD: 'Rusya’nın INF’yi kurtarma şansı hala var’

ABD’nin NATO temsilciliğinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Rusya’nın INF’yi kurtarmak için 2 Ağustos’a kadar hala şansı var’ ifadesi yer aldı.

Rusya, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) bu ayın başında çekileceğini açıklamıştı. Anlaşma karadan havaya atılabilen, 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

INF’den ilk olarak ABD geçtiğimiz yıl tek taraflı çekildiğini açıklamıştı. Rusya’nın çekileceğini bu ayın başında açıklamasının ardından ABD’nin NATO temsilciliği, bu gün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Rusya’nın INF’yi kurtarmak için 2 Ağustos’a kadar hala şansı var’ ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın INF’ye uyum sağlayacağına dair umutları olmadığını ancak Rusya'nın 9M729 füzelerini yok etmesi durumunda anlaşmanın 'kurtarılabileceğini' söylemişti.

ABD’nin NATO temsilciliği, Twitter üzerinden yayınladığı videodaysa, Rusya’nın anlaşmadan çekilerek ABD ve müttefiklerini tehlikeye attığını söylendi. Videoda ‘ABD bu konuda boş durmayacaktır, kendisini ve müttefiklerini koruyacaktır’ denildi.

With the deadline of 2 August 2019, #Russia still has a chance to save the #INFTreaty by coming back into full & verifiable compliance. The U.S. and @NATO Allies have gone to great lengths to uphold & support arms control, and Russia should do the same. pic.twitter.com/YujKkZpEFZ

— US Mission to NATO (@USNATO) 19 Temmuz 2019