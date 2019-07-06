NATO: INF konusunda umudumuz küçük

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) uyum sağlayacağına dair bir işaret görmediklerini, ancak Rusya'nın 9M729 füzelerini yok etmesi durumunda anlaşmanın kurtarılabileceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) uyum sağlamayı reddetmeyi sürdürdüğünü, bu nedenle anlaşmanın tehlikede olduğunu belirtti. Deutsch Welle'nin haberine göre Stoltenberg, "Rusya'nın INF anlaşmasına uyum göstermek istediğine dair bir sinyal almıyoruz" dedi. 'ANLAŞMA HÂLÂ KURTARILABİLİR' Anlaşmanın hâlâ kurtarılabilecek durumda olduğunu belirten Stoltenberg, Rusya'nın 9M729 adlı füzeleri ortadan kaldırması durumunda umut olabileceğini ifade etti. 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan INF anlaşması, 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. İLGİLİ HABER Rusya'nın INF'den çekilme kararı resmileşti