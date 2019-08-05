Putin: Rusya da orta menzilli füze geliştirmek zorunda kalabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmesine ilişkin bir yazılı değerlendirme yayımladı. Putin, ABD'nin kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmesine ilişkin yeni bir yazılı değerlendirmede bulundu.

Rusya hükümetinin resmi sitesinde yayımlanan açıklamada Putin, "Rusya, ABD'nin INF'den uydurulmuş gerekçelerle tek taraflı olarak çekilmesinin, silah kontrolü alanındaki ana belgelerden birinin hükmünü yitirmesinin dünyadaki durumu çok ciddi biçimde zorlaştırdığını, herkes için önemli riskler doğurduğunu üzülerek ifade etmek zorundadır. Sorumluluğun Amerikan tarafına ait olduğunun altını çiziyorum" dedi.

'ABD'NİN HAMLELERİNİ İZLEYECEĞİZ'

ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilerek askeri çatışma önleme çabalarından bir çırpıda vazgeçtiğini söyleyen Putin, ABD'nin hamlelerinin gözlemleneceğini belirtti. Putin, "Oluşan durum nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İştihbarat Servisi'ne (SVR) ABD'nin kısa ve orta menzilli füzeler geliştirme, üretme ve yerleştirme konusunda bundan sonra atacağı adımları titizlikle izleme talimatı veriyorum" açıklamasında bulundu.

'RUSYA, BENZER FÜZELER GELİŞTİRMEK ZORUNDA KALIR'

Putin, "ABD'nin ilgili sistemleri geliştirmeyi tamamlayıp üretmeye başladığına dair güvenilir bilgi elde edilmesi halinde Rusya, benzer füzeleri tam kapasiteyle geliştirmeye başlamak zorunda kalacak. Elbette bunun için zamana ihtiyaç var. Bu tür sistemler Rusya ordusunun envanterine dahil edilene dek, ABD'nin INF'den çekilmesinden doğan reel tehditler, hava bazlı X-100 ve Kinjal füzeleri, deniz bazlı Kalibr füzeleri ve Siklon gibi hipersonik sistemler de dahil olmak üzere perspektifli sistemlerle emin bir şekilde imha edilecek" dedi.