NSU Davası'nda bu kez de avukat dolandırıcılığı

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında ''olmayan müvekkili'' için devletten para tahsil eden avukata 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Altı yıldan beri sürmekte olan Neo-Nazi terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında pek çok kanıt karartıldı, en az 6 tanık kuşkulu şekilde ya 'intihar' etti ya da evlerinde ölü bulundu. Tüm bunların üzerine şimdi de ''olmayan müvekkili'' için devletten para tahsil eden avukat vakası da davanın seyrine eklenmiş oldu.

Süddeutsche Zeitung'un aktardığına göre, olmayan müvekkili için dava ve yol giderleri olarak iki buçuk yılda kamu kasasından 211 bin avro ödenek alan avukat Ralph W. hakkında Aachen Savcılığı suç duyurusunda bulundu.

Resmi evrak üzerinde tahrifatta bulunarak ''müvekkil'' oluşturan avukat için Aachen Savcılığı'nın 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istediği bildirildi.

Aynı haberde sözü geçen avukat için bir dava da Duisburg Savcılığı tarafından açıldığı bildirildi. Ralph W.'nın Loveparade Davası kapsamında evrakta sahtecilik yaparak, haksız kazanç elde ettiği iddia olunuyor.