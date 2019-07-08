Kıbrıs sularına ulaşan sondaj gemisi Yavuz'a ilişkin açıklama: Egemenlik ihlali

Türkiye'nin sondaj faaliyetleri için Kıbrıs sularına yolladığı ikinci gemi olan Yavuz, Karpaz açıklarına ulaştı. Kıbrıs yönetimi, geminin Kıbrıs sularına girmesinin egemenlik hakları ihlali olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Kıbrıs sularına yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına gelmesine Kıbrıs yönetimi tepki gösterdi.

Türkiye'nin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin şiddetle kınandığı dile getirildi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı, "BM'nin Deniz Hukuku'nu ve uluslararası yasaları daha önce de ihlal eden Türkiye planlanan ikinci sondaj çalışmasıyla birlikte gerilimi tırmandırmaktadır ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ciddi bir şekilde ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI KRİZİN ARDINDAN TÜRKİYE'NİN GÖNDERDİĞİ İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ

Doğu Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmaları sonrası Türkiye'nin geçen ayın başında sondaj faaliyetleri için Kıbrıs sularına yolladığı Fatih adlı gemi, Kıbrıs ve Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Kıbrıs, gemiye yasal takip başlatıldığını ve sorumlu şirketlere tutuklama emri verildiğini açıklarken Avrupa Birliği ve ABD de Türkiye'nin Kıbrıs'ta provokatif hamleler yaptığını ve kaygı duyduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası tepkilere ilişkin "Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Biz bunu yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bunun dışında da bize ait olan haklar var" açıklamasında bulunmuştu.